Украина имеет право вести осторожное контрнаступление, – глава Военного комитета НАТО

Голландский адмирал Роб Бауэр рассказал, что украинское контрнаступление сложное из-за противопехотных мин и других препятствий. Глава Военного комитета НАТО объяснил, что не стоит думать, что это легкая прогулка.

Высокопоставленный чиновник Альянса сказал, что украинские Силы обороны были правы, когда решили действовать осторожно. Перед этим американский генерал Марк Милли заявил, что освобождение украинских земель будет длительным и "очень кровавым".

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Что сказал о контрнаступлении ВСУ глава Военного комитета НАТО

Контрнаступление – это тяжело. Люди никогда не должны думать, что это легкая прогулка. Этого никогда не будет,

– заявил Роб Бауэр.

Высокопоставленный чиновник отметил, что Вооруженные Силы Украины:

сталкиваются с оборонительными препятствиями шириной до 30 километров, когда пытаются прорвать российские линии;

были правы, когда были осторожны, чтобы избежать значительных потерь тогда, когда пытались прорваться вперед.

Это чрезвычайно сложно, такой тип операции, и я считаю, что то, как они это делают, заслуживает похвалы,

– сказал глава Военного комитета Североатлантического союза.

По словам Бауэра, украинские военные не должны подвергаться давлению или критике за то, что они не двигаются быстрее. Ведь это очень тяжелое время для них.

Также чиновник прибег к историческим сравнениям, вспомнив Вторую мировую войну.

"Мы видели в Нормандии во время Второй мировой войны, что союзникам понадобилось семь, восемь, девять недель, чтобы фактически прорвать оборонительные линии немцев. Поэтому не удивительно, что это происходит не быстро", – заявил голландский адмирал.

Заявления о контрнаступлении Залужного и Милли