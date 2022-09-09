Воины ССО взорвали БТР в тылу врага: оккупантов уничтожили за считанные минуты

Украинские защитники продолжают мастерски уничтожать российских оккупантов. В частности, воины ССО недавно взорвали вражеский БТР прямо в тылу захватчиков.

Оккупантов уничтожили на Юге . После этого защитники продолжили свою работу.

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Бойцы ССО филигранно уничтожили вражеский БТР

В ССО рассказали, что работа во вражеском тылу продолжается. В частности, на южном направлении во время проведения специальной разведки на временно оккупированной территории боевая группа натолкнулась на враждебную позицию.

Обнаруженные там российский БТР и личный состав кафиров уничтожили мгновенно за считанные минуты. После этого операторы подразделения ССО Украины отправились дальше, продолжая выполнять свою основную задачу,

– говорится в сообщении.

Смотрите видео, как бойцы ССО отработали в тылу россиян:

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Общие потери кафиров в Украине

С самого начала полномасштабной войны в Украине российская оккупационная армия терпит катастрофические потери. По состоянию на утро 9 сентября украинские защитники уже ликвидировали около 52 тысяч захватчиков .

Кроме этого, россияне стремительно теряют свою технику, которая иногда стоит по несколько миллионов долларов за единицу. В частности, бойцы ВСУ уже испепелили:

2122 танка,

4575 боевых бронированных машин,

1237 артиллерийских систем,

306 РСЗО,

159 средств ПВО,

239 самолетов,

211 вертолетов,

888 БПЛА оперативно-тактического уровня,

214 крылатых ракет,

15 кораблей и катеров,

3399 единиц автомобильной техники и автоцистерн,

113 единиц специальной техники.

В ВСУ говорят, что наибольшие потери враг понес на Харьковском и Донецком направлениях.

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