"Наступательные операции России и Украины сейчас невозможны": Буданов объяснил, почему
Источник:Le Monde
Глава ГУР МО Кирилл Буданов пояснил, что пока наступательные операции не могут проводить как украинская, так и российская армии. По его словам, это произошло из-за интенсивного применения беспилотников с обеих сторон.
В то же время Буданов отметил и другой фактор, который влияет на ход боевых действий в Украине. Это минные поля, возведенные российскими кафирами.
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Буданов объяснил ситуацию, которая сейчас сложилась на поле боя
Глава ГУР МО подчеркнул, что плотность минных полей в Украине стала такой, какой не было со времен Второй мировой войны. Он также отметил, что проблемы мин и российских беспилотников можно решить, но во внимание нужно принимать все.
Мы знаем решение для беспилотников – это электронные средства противодействия. Для мин необходимо специализированное оборудование. Это возвращает нас к вопросу производственных мощностей,
– сказал он.
Кроме того, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины высказался и о высадке украинских военных в Крыму. Он отметил, что некоторые считали это невозможными.
"Это дает надежду – особенно украинцам на полуострове, которые уже 10 лет живут под российской оккупацией, и многие из них уже начали опускать руки", – подчеркнул глава ГУР МО.
В конце концов, Кирилл Буданов подчеркнул, что если сравнивать с предыдущими годами, то с конца лета 2023 года можно наблюдать увеличение количества произведенных Россией боеприпасов. В то же время, он отметил снижение качества этих снарядов.
Россия и Украина пытаются вести наступления на фронте
- В Генштабе ВСУ 12 января опубликовали свежие данные по ситуации на линии фронта. За последние сутки на линии фронта произошло 64 боевых столкновений, больше всего из которых на Авдеевском и Марьинском направлениях.
- Аналитики американского Института изучения войны в своем обзоре сообщили, что, вероятно, украинские войска успешно контратаковали вблизи Орлянки к юго-востоку от Купянска. Эксперты утверждают, что Силы обороны уволили 1,7 квадратных километров территории.
- Кроме того, городской голова Мелитополя Иван Федоров сообщил, что на Запорожском направлении наши воины контратаковали неподалеку от Вербового. Там наши защитники смогли отвоевать у врага полкилометра территории.