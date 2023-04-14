Союзники Украины опасаются, что перелом в войне произойдет только в следующем году, – Bloomberg

Запад продолжает помогать Украине и верит в ее победу, однако не уверен, что Вооруженные Силы смогут кардинально изменить ход боевых действий в 2023 году. По крайней мере, в этом убеждены аналитики. Хотя, по всей видимости, интенсификация поставок вооружения может все изменить.

Авторитетное американское издание со ссылкой на свои источники заявило, что многие европейские союзники со скептицизмом относятся к потенциальному прорыву украинской армии. Вместе с тем они считают, что вражеские войска сумели в определенной степени окопаться.

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Контрнаступление может быть нескоро

Следует сказать, что эти тезисы диаметрально противоположны прогнозам и нарративам, которые продвигались в западном политикуме еще, скажем, осенью прошлого года. То есть, когда ВСУ пошли в контрнаступление и освободили значительные территории нашего государства.

В то же время, пообщавшись с европейскими чиновниками, эксперты также констатировали, что боевые действия могут усилиться только в 2024 году. Под сомнением даже то, что наши военные смогут освободить оккупированную часть Запорожья в этом году.

В то время как многие ожидают наступление украинцев на город Мелитополь на Юге, направленное на раскол российских войск, некоторые европейские чиновники скептически относятся к тому, что это произойдет в этом году,

– говорится в материале.

Кроме того, там приведены слова одного из чиновников, который назвал более реалистичной целью Украины – продвижение на 30 километров. Если это произойдет, российские логистические линии окажутся в зоне доступа украинской артиллерии. Это позволит создать условия для наступления в 2024 году.

Оружие может все изменить

Стоит отметить, что эта мысль не является полностью правильной. Более того, с ней не соглашаются другие представители политических кругов Запада. Например, как сообщает Bloomberg, определенные чиновники считают, что контрнаступление ВСУ начнется уже к середине мая этого года и будет на нескольких направлениях одновременно.

Отметим, что в этом же материале СМИ говорится, что НАТО необходимо работать над поддержкой Украины и повышением своих производственных мощностей. Это, по мнению одного из анонимных европейских чиновников, является той составляющей, которая будет играть важную роль в том, как будут разворачиваться боевые действия.

Добавим, что в последние месяцы ведутся разговоры о том, когда Запад примет решение о предоставлении нам авиации. В частности, многоцелевых самолетов F-16. По словам представителя Воздушных сил Юрия Игната, эти истребители являются лучшим вариантом, поскольку их поставки можно организовать в кратчайшие сроки и они находятся на вооружении более, чем в двух десятков стран мира.

Также нашим воинам нужно дальнобойное оружие, которое сможет поражать вражеские цели на большом расстоянии. Недавно полковник запаса ВСУ и летчик-инструктор Роман Свитан со ссылкой на американского генерала Марка Милли констатировал, что очень мала вероятность, что наше государство получит, например, дальнобойные ракеты ATACMS. Однако есть и другие альтернативы.

Также в заключение вспомним, что американское издание The Washington Post информировало со ссылкой на "слитые секретные документы" американской разведки, что Украина не победит в 2024 году. Хотя, опять же, все, очевидно, зависит от поставок вооружения.