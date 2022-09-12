ВСУ вышли к границе на Харьковщине: обозреватель предположил, будет ли Украина бить по белгороду
Украинские военные активно продвигаются в Харьковской области. На некоторых участках ВСУ уже удалось дойти до государственной границы. Теперь открываются интересные возможности бомбить военные объекты в белгороде.
Об этом 24 каналу рассказал военный обозреватель Денис Попович. Он напомнил, что предыдущие случаи нестандартных ситуаций на территории россии происходили из-за курения в неположенных местах. Командование не опровергало и не подтверждало причастность ВСУ к неожиданным взрывам в россии.
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"Хлопок" может быть и дальше
Приближение ВСУ к государственной границе в Харьковской области действительно дает возможность украинским военным уничтожать военные объекты на территории россии. Однако, вероятнее всего, если что-то там и будет, то это будет исключительно "хлопок" или курение.
Я думаю, если и будут бить, то все будут понимать, что это будет просто "хлопок" или курение в неположенных местах. Все будет так же, как оно происходило раньше, –
отметил Попович.
Он не припоминает, чтобы ВСУ официально рассказывало о своей причастности к разному "хлопку" на территории россии.
Попович о том, будет ли Украина обстреливать белгород: смотрите видео
Контрнаступление ВСУ продолжается: важные новости
- Украинские военные продолжают продвигаться вперед в Харьковской области. 12 сентября ВСУ установили контроль над селом Стрелеча, расположенном на украинско-российской границе. Эту информацию обнародовали в фейсбуке Отдельной бригады ТрО Харькова.
- 11 сентября ВСУ зашли в село Гоптовка Дергачевской общины. Оно расположено на границе с белгородской областью россии.
- Пленный 20-летний оккупант рассказал, как его командование убегало от контрнаступления ВСУ в Харьковской области. Продвижение украинских войск сильно деморализовало врагов.