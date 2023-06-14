Операция не будет похожа на Харьковскую, – военный эксперт развенчал мифы о контрнаступлении ВСУ
Украинские военные готовятся окончательно выбить врага из нашей земли в пределах мощного контрнаступления. Впрочем, мы все имеем несколько завышенные ожидания, что эта неизбежная операция, а на самом деле уже первые признаки есть, будет такой, как Харьковская.
Тогда мы очень радовались, когда огромные площади Харьковской области были решительно освобождены под большим давлением. Но не говорим о том, что к тому моменту россияне действительно не были готовы. Об этом 24 Каналу сказал военный эксперт Петр Черник.
К теме Путин безотчетно признал свой страх перед ВСУ: что на это указывает в речи диктатора
Следует проявить терпение
Оккупанты сделали выводы и подготовились. Черник считает, что, вероятнее всего, эта операция будет похожа на Херсонскую.
Мы увидели только ее завершение в ноябре, а длилась она как минимум с середины июля – более двух месяцев мы прогрызали оборону противника, перерубали их логистику, уничтожали все переправы через Днепр. В итоге через три месяца тяжелой работы операция увенчалась успехом,
– подчеркнул Черник.
Следует быть реалистами и понимать, что противник также усвоил уроки. А "жуковщина" для нас неприемлема: лобовых атак, на которые нас провоцируют россияне, не будет, потому что каждый наш солдат очень велика ценность. Кроме того, помним, что численное преимущество на стороне противника.
"Наша тактика – тактика тысячи порезов или тысячи уколов. А если еще точнее – это хирургическая операция на мозге. На ошибки мы не имеем права. Все должно произойти исключительно качественно, с высоким коэффициентом успеха. Именно поэтому и есть определенная неспешность. Я считаю, что это абсолютно правильная стратегия – терпение, терпение и еще раз терпение", – заверил Петр Черник.
Станет ли контрнаступление ВСУ поворотным в войне с Россией
- Весь цивилизованный мир с нетерпением ждут украинского контрнаступления. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг указал на успехи ВСУ на фронте. Так, наши войска продвигаются вперед и освобождают больше временно оккупированных территорий от российских захватчиков.
- Столтенберг считает, что успехи ВСУ когда-нибудь заставят российского диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров с Украиной.
- При этом генсек НАТО предостерегал от любых оценок украинского контрнаступления. По его словам, начальные дни не могут свидетельствовать о дальнейшем исходе войны.