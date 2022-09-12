Пленных среди офицеров станет больше, – военный эксперт сказал, что оставили оккупанты в бегстве

Из-за контрнаступления ВСУ оккупанты массово убегали со своих позиций. ВСУ смогли взять в плен военных, офицеров и захватили побольше трофейной техники.

Об этом 24 канала рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Один из российских пленных уже рассказал, как оккупанты убегали от наступления ВСУ .

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Обменный фонд пленных вырастет

Мусиенко отметил, что обменный фонд пленников вырасте. Среди них, в частности, немало русских офицеров.

Нам нужно вытаскивать наших пленных из российских тюрем. И тех, кто был в Мариуполе, героически защищали Азовсталь и других военнопленных,

– заметил военный эксперт.

Россия – один из крупнейших "поставщиков" техники

Руководитель Центра военно-правовых исследований сказал, что даже из тех фотографий, которые изложил Валерий Залужный, видно, что трофеями ВСУ являются и танки, и БМП, и боеприпасы, и снаряды к ним. Они, безусловно, пополнят трофейное оснащение нашей армии.

"Есть статистика, что по состоянию на 200 дней войны, ВСУ удалось захватить 1598 единиц разной военной техники россиян. Это и танки, и бронемашины, и МТ-ЛБ, и артиллерийские системы, и машины "Тигр", которые используют российские спецназовцы, и ПВО ближнего радиуса действия", – подчеркнул Мусиенко.

Он добавил, что после Западных партнеров и украинского оборонпрома, россия является одним из крупнейших "поставщиков" оружия и техники, которую они бросают

На некоторых направлениях у Украины есть огневое преимущество

Военный эксперт рассказал, что сейчас в некоторых направлениях ВСУ имеют огневое преимущество над врагом. Это происходит потому, что мы уничтожаем их склады и логистические пути.

Им приходится с более дальних расстояний налаживать поставки, а на это уходит больше времени,

– подчеркнул он.

На сколько хватит ресурсов

Мусиенко продолжил, что запасов снарядов, боеприпасов и разного железа в россии еще достаточно. Однако и они не бездонны. Без должного пополнения запасы обладают свойством заканчиваться.

"Если россия хотела и дальше вести боевые действия с такой интенсивностью, им нужно было бы, чтобы их оборонка работала ежедневно без перерыва. Но ВПК не успевает восполнять все потребности российской армии", — сказал руководитель Центра военно-правовых исследований.

По его словам, отсюда и договоренность с Ираном и КНДР на поставку дронов, снарядов и т.д. Это индикатор тех проблем, которые есть в россии.

При таком темпе войны и при такой интенсивности максимальный "потолок" периода, на который хватит боеприпасов в россии – это до 6 месяцев.

– подытожил военный эксперт.

Мусиенко сказал, что оставили оккупанты при бегстве: смотрите видео

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