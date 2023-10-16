Как может выглядеть форсирование Днепра: военный эксперт назвал разные сценарии
Россияне боятся, что Украина прибегнет к форсированию Днепра. Если такая операция состоится, вероятно ее первым этапом станет высадка десанта.
Такое мнение 24 Каналу выразил военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, отметив, что десантирование может произойти с моря или воздуха. По его словам, следующим шагом должно стать создание и укрепление плацдарма на левом берегу Днепра.
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Как может выглядеть форсирование Днепра
После высадки десанта и укрепления плацдарма происходит наведение понтонных переправ. Перебросить войска на плавательные средства практически невозможно.
Из-за того, что плотность российско войска на левом берегу недостаточна, там вообще в любом месте можно создать плацдарм,
– рассказал Свитан.
После всех этих этапов следует подводить инженерные войска, которые могут за несколько часов составить понтонную переправу. Ее нужно будет прикрыть с воздуха. По словам военного эксперта, это можно делать даже с правого берега, который является высоким. Для этого могут использовать дальнобойную артиллерию.
"Далее – выполнение самого перехода войск на левый берег и продвижение. Сначала будет накопление определенных средств на левом берегу, а дальше принятие решения по дальнейшему продвижению", – подчеркнул Свитан.
Летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе назвал сценарии для форсирования Днепра: смотрите видео
Как обезопасить этот плацдарм от россиян
Оккупанты используют управляемые авиационные бомбы, в том числе и на Херсонщине. Их запускают издалека, чтобы они не попадали в зону действия наших зенитно-ракетных комплексов.
По мнению военного эксперта, если будет стоять задача перебросить войска на левый берег, то на правом, вероятно, будет ЗРК большой дальности, который сможет перехватывать бомбы и не допустит российские самолеты до самого плацдарма.
"Дальность полета управляемой авиационной бомбы достигает 50 – 60 километров, а, например, радиус действия Patriot более 100 километров, поэтому россияне даже не подойдут. Рубеж пуска будет дальше боевой дальности полета самой авиабомбы", – отметил Свитан.
Что происходит на Херсонщине
- Россияне готовятся к боям в этом направлении. Они перебрасывают из оккупированного Крыма технику и боеприпасы на материковую часть Украины. Недавно агенты "Атеш" заметили железнодорожный эшелон. Также стало известно, что оккупанты перемещают свои командные пункты из Геническа в Джанкойский район.
- Оккупанты начали энергетический террор в Херсонской области. Они атакуют объекты критической инфраструктуры, как следствие, у людей пропадает электричество и водоснабжение. Часто отсутствует проводной интернет, а местные пытаются дозвониться родным, поэтому проблемы также фиксируют со связью.
- Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что враг активизировал сброс авиабомб. Под удары чаще всего попадает Херсонщина, также усилились атаки по направлению к острову Змеиный. Противник делает это преимущественно ночью, когда люди спят.