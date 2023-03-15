Все делается по плану Украины, – Данилов о подготовке к контрнаступлению ВСУ

Украина готовится к контрнаступлению, чтобы выгнать россиян с оккупированных территорий. Однако сейчас активизировались разные силы, желающие сорвать этот процесс.

Об этом 24 Каналу рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов. По его словам, украинские военные активно работают над будущим контрнаступлением ВСУ. Все идет ради всеобщей победы.

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Как отметил Данилов, не стоит торопиться с терминами контрнаступления. Его готовят, а все будет решать Ставка Верховного Главнокомандующего. Там прислушиваются к предложениям украинских военных.

Самое важное, что это будет план Украины. А не кого-нибудь другого.

Не надо торопиться. Все делается по нашему плану. Еще раз подчеркиваю – за нашим; по плану нашей страны. А не так, как нам кто-то предлагает, пропагандирует и рассказывает, – подчеркнул Данилов.

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Россияне распространяют многие дезинформации

Данилов предупредил, что сейчас российские пропагандисты и другие заинтересованные распространяют много разной лживой информации об украинской армии. Следует фильтровать информацию и анализировать все с холодным умом.

Могу сказать, что сейчас россияне начали орать и всячески распространять дезинформацию, что мы якобы в отчаянии; что наши военные не готовы и другую чушь. Очень активно это видим в течение последней недели-полтора,

– заметил Данилов.

Секретарь СНБО призвал не вестись на вражескую дезинформацию. Нужно верить в украинских мужчин и женщин, защищающих наше государство. Вооруженные Силы Украины обязательно выгонят россиян из всех оккупированных земель.

Украина готовит контрнаступление: коротко