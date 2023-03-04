Нужна победа над россиянами: торопит ли Запад Украину с контрнаступлением
Президент США Джозеф Байден и канцлер Германии Олаф Шольц встретились 3 марта в Белом доме. Оба лидера пообещали поддерживать Украину до конца войны.
Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. Байден и Шольц провели встречу тет-а-тет в Овальном кабинете.
Смотрите также Россия была разгромлена под Угледаром, оккупанты потеряли новую бронетехнику, – New York Times
В то же время ранее канцлер Германии заявил, что Запад допускает переговоры между Украиной и Россией. Однако есть важный момент – переговоры должны проходить только на условиях Киева, а страна-агрессор должна вывести свои войска с территории Украины.
Давит ли Запад на Украину в вопросе контрнаступления
В информационном поле начали появляться предположения, что Запад постепенно начинает давить на Украину и торопит ВСУ с контрнаступлением. Ведь налогоплательщики в США хотят видеть конкретные результаты того, как Украина использовала военную помощь, которую они фактически профинансировали.
Вряд ли западные партнеры могут потребовать от Украины таких действий. Вероятность такого давления равна нулю,
– подчеркнул политтехнолог.
По словам Шейтельмана, нынешняя позиция Запада никак не противоречит украинскому видению развития событий.
"Киев также устраивают переговоры с Россией именно на условиях Украины. То есть, в этом пункте желания Запада и Украины совпадают", – отметил политтехнолог.
Михаил Шейтельман объяснил позицию Запада: смотрите видео
Американцы уже видят результат своей помощи
Что касается американских налогоплательщиков, то они действительно могут хотеть результатов. Однако, по словам политтехнолога, в США хорошо работает машина разъяснения, которая может показать, что произошло в Украине за год полномасштабного вторжения России.
"А за год многое произошло. В феврале 2022 года вся Америка знала, что Украина "просуществует несколько дней". А сегодня американцы видят бои под Угледаром, где стоят 130 разбитых российских танков", – отметил Шейтельман.
Он добавил, что жители США отлично понимают, что их оружием уничтожается российское войско.
А это именно то, что им нужно – победа над российской армией. То, что мы уничтожаем российскую армию, для них уже результат и уже очень круто,
– объяснил политтехнолог.
Шейтельман отметил, что, например, освобождение Херсона для американских налогоплательщиков – это больше абстракция. А вот разбитые танки и тысячи убитых российских солдат – это конкретная история.
Украина готовится к контрнаступлению: главное
- Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов предположил, что решающая битва между Россией и Украиной будет весной, и она станет последней до окончания войны.
- Издание The New York Times сообщило, что украинские военные провели штабные учения на базе США в Германии, в рамках которых проработали будущее контрнаступление ВСУ на фронте.
- Главный консультант главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного – генерал-майор Виктор Назаров назвал условия для начала наступления ВСУ. По словам Назарова, перед контрнаступлением необходимо содержательно подготовиться и дождаться помощи, которую нам раньше пообещали партнеры.
- Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк отметил, что США совершенно точно понимают тот этап войны, в котором мы находимся, а также какие инструменты нужны Украине для эффективного противодействия врагу.