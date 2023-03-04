Нужна победа над россиянами: торопит ли Запад Украину с контрнаступлением

Президент США Джозеф Байден и канцлер Германии Олаф Шольц встретились 3 марта в Белом доме. Оба лидера пообещали поддерживать Украину до конца войны.

Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. Байден и Шольц провели встречу тет-а-тет в Овальном кабинете.

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В то же время ранее канцлер Германии заявил, что Запад допускает переговоры между Украиной и Россией. Однако есть важный момент – переговоры должны проходить только на условиях Киева, а страна-агрессор должна вывести свои войска с территории Украины.

Давит ли Запад на Украину в вопросе контрнаступления

В информационном поле начали появляться предположения, что Запад постепенно начинает давить на Украину и торопит ВСУ с контрнаступлением. Ведь налогоплательщики в США хотят видеть конкретные результаты того, как Украина использовала военную помощь, которую они фактически профинансировали.

Вряд ли западные партнеры могут потребовать от Украины таких действий. Вероятность такого давления равна нулю,

– подчеркнул политтехнолог.

По словам Шейтельмана, нынешняя позиция Запада никак не противоречит украинскому видению развития событий.

"Киев также устраивают переговоры с Россией именно на условиях Украины. То есть, в этом пункте желания Запада и Украины совпадают", – отметил политтехнолог.

Михаил Шейтельман объяснил позицию Запада: смотрите видео

Американцы уже видят результат своей помощи

Что касается американских налогоплательщиков, то они действительно могут хотеть результатов. Однако, по словам политтехнолога, в США хорошо работает машина разъяснения, которая может показать, что произошло в Украине за год полномасштабного вторжения России.

"А за год многое произошло. В феврале 2022 года вся Америка знала, что Украина "просуществует несколько дней". А сегодня американцы видят бои под Угледаром, где стоят 130 разбитых российских танков", – отметил Шейтельман.

Он добавил, что жители США отлично понимают, что их оружием уничтожается российское войско.

А это именно то, что им нужно – победа над российской армией. То, что мы уничтожаем российскую армию, для них уже результат и уже очень круто,

– объяснил политтехнолог.

Шейтельман отметил, что, например, освобождение Херсона для американских налогоплательщиков – это больше абстракция. А вот разбитые танки и тысячи убитых российских солдат – это конкретная история.

Украина готовится к контрнаступлению: главное