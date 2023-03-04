Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. Байден та Шольц провели зустріч тет-а-тет в Овальному кабінеті.
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Водночас раніше канцлер Німеччини заявив, що Захід допускає переговори між Україною та Росією. Однак є важливий момент – перемовини мають відбуватися лише на умовах Києва, а країна-агресор має вивести свої війська з території України.
Чи тисне Захід на Україну у питанні контрнаступу
В інформаційному полі почали з'являтися припущення, що Захід поступово починає тиснути на Україну і квапить ЗСУ з контрнаступом. Адже платники податків у США хочуть бачити конкретні результати того, як Україна використала військову допомогу, яку вони фактично профінансували.
Навряд чи західні партнери можуть вимагати від України таких дій. Імовірність такого тиску дорівнює нулю,
– наголосив політтехнолог.
За словами Шейтельмана, теперішня позиція Заходу аж ніяк не суперечить українському баченню розвитку подій.
"Київ також влаштовують переговори з Росією саме на умовах України. Тобто у цьому пункті бажання Заходу та України збігаються", – зазначив політтехнолог.
Михайло Шейтельман пояснив позицію Заходу: дивіться відео
Американці вже бачать результат своєї допомоги
Щодо американських платників податків, то вони справді можуть хотіти результатів. Однак, за словами політтехнолога, у США гарно працює машина роз'яснення, яка може показати, що сталося в Україні за рік повномасштабного вторгнення Росії.
"А за рік багато чого відбулося. У лютому 2022 року вся Америка знала, що Україна "проіснує кілька днів". А сьогодні американці бачать бої під Вугледаром, де стоять 130 розбитих російських танків", – зазначив Шейтельман.
Він додав, що жителі США чудово розуміють, що їхньою зброєю знищується російське військо.
А це саме те, що їм потрібно – перемога над російською армією. Те, що ми знищуємо російську армію, для них вже результат і вже дуже круто,
– пояснив політтехнолог.
Шейтельман зауважив, що, наприклад, звільнення Херсона для американських платників податків – це більше абстракція. А ось розбиті танки та тисячі вбитих російських солдатів – це конкретна історія.
Україна готується до контрнаступу: головне
- Голова української військової розвідки Кирило Буданов припустив, що вирішальна битва між Росією та Україною буде навесні, і вона стане останньою до закінчення цієї війни.
- Видання The New York Times повідомило, що українські військові провели штабні навчання на базі США в Німеччині, в межах яких пропрацювали майбутній контрнаступ ЗСУ на фронті.
- Головний консультант головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного – генерал-майор Віктор Назаров зазвав умови для початку наступу ЗСУ. За словами Назарова, перед контрнаступом необхідно змістовно підготуватись та дочекатись допомоги, яку нам раніше пообіцяли партнери.
- Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк зазначив, що США абсолютно точно розуміють той етап війни, в якому ми перебуваємо, а також які інструменти потрібні Україні для ефективної протидії ворогу.