"Утечка" о контрнаступлении ВСУ: разведка объяснила, для чего россиянам этот вброс

В сети распространяют сообщения о возможной "утечке информации" о контрнаступательных операциях Вооруженных Сил. Однако у многих возник логичный вопрос, действительно ли за этим стоят россияне. Ситуацию прокомментировали в разведке.

В пятницу, 7 апреля, общественность всколыхнула новость о том, что, возможно, у россиян появился доступ к планам украинской армии. Однако вместе с тем непонятно, для чего захватчикам открыто говорить о том, что они осведомлены о намерениях ВСУ. Спикер Главного управления разведки Андрей Юсов в эфире национального телемарафона констатировал, что "мотивы есть", – информирует 24 Канал.

Смотрите также Шлюпки только для иностранцев: мировые гиганты массово спасаются бегством из России

Какова цель России?

По словам Юсова, оккупанты сейчас делают все, чтобы дестабилизировать ситуацию не только в информационной среде Украины, но и государств-членов НАТО. Очевидно, враг стремится посеять хаос, сорвать планы украинских военных по освобождению территорий и Западу по поставкам вооружения.

Зачем россиянам это нужно? На самом деле мотивация есть. И речь не только об утечке… Сегодня используются все средства и инструменты для того, чтобы замедлить или сорвать украинское контрнаступление, освобождение украинских территорий, замедлить или сорвать помощь международной проукраинской коалиции,

– сказал представитель ГУР.

Кроме того, он отметил, что "Россия остается мощным игроком с большим финансовым ресурсом". Иногда даже враг может использовать сумасшедшие средства для того, чтобы проводить различные информационно-психологические операции – как в этом случае относительно возможного "утечки информации" о контрнаступлении.

"Утечка" или банальный фейк?

Важно отметить, что пока нельзя сказать точно, действительно ли Россия владеет информацией о контрнаступательных операциях украинской армии или только делает вид, что это так.

Ответ на этот вопрос станет известен уже совсем скоро, ведь у минобороны Соединенных Штатов Америки взялись расследовать это дело.

Собственно, в Пентагоне должны сказать, что это: информационная операция врага или действительно утечка. Пока следует немного подождать и не делать преждевременных выводов.