Контрнаступление ВСУ еще продолжается, оккупанты нашли "выход": Ступак рассказал, как реагируют россияне

Украинское контрнаступление вызвало волну восторга у наших западных партнеров. Что касается россиян, то у них возникла интересная ситуация – они начали ругаться на своих военных и поливать грязью собственный генштаб.

Об этом 24 каналу рассказал бывший работник СБУ Иван Ступак. Он также отметил, что, как только оккупанты по варварски начали обстреливать наши объекты инфраструктуры, то все эти россияне сразу заткнулись.

Читайте также Пропагандисты уже убеждают друг друга, что поражение в Харьковской области надо признать

"И уже после этого началась раскрутка истории с перегруппировкой", – говорит Иван Ступак.

Бомбардировка наших электросетей смогла погасить все то пламя недовольных позорным бегством россиян в Харьковской области,

– говорит специалист.

По его словам, уже потом российская пропаганда начала раскручивать эту историю с небес с атакой подстанций.

Подробнее о реакции на украинское контрнаступление в россии: смотрите видео

ВСУ разбили оккупантов на Харьковщине