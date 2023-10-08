У ВСУ есть успехи вблизи Бахмута: в Силах обороны рассказали о потерях врага
Наши защитники имеют успех на Бахмутском направлении. Российские оккупанты пытаются вернуть утраченные позиции, однако терпят неудачу благодаря ВСУ.
Начальник пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш заявил, что наступательная операция ВСУ на Бахмутском направлении продолжается. Об этом он сказал в эфире телемарафона, передает 24 Канал.
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Какая ситуация на Бахмутском направлении
Евлаш сообщил о частичных успехах наших воинов в районе Андреевки. Украинские защитники также отбивают атаки российских захватчиков. За сутки во время 7 боевых столкновений они ликвидировали 132 оккупанта. Еще противник потерял разную технику: танк, БМП, гаубицу "Мста-Б", 2 пушки "Д-30".
Мы продолжаем наступательную операцию южнее Бахмута. Есть частичный успех вблизи населенного пункта Андреевка. Там противник продолжает давить, пытается отбить свои утраченные позиции, в том числе вблизи Андреевки и Клещеевки. Но успеха они (россияне – 24 Канал) не имели и своей цели не выполнили,
– объяснил спикер.
По его словам, за сутки захватчики 380 раз обстреляли позиции ВСУ из авиации, ствольной и реактивной артиллерии, гранатометов, танков и стрелкового оружия.
Последние новости об успехах ВСУ
- Командующий ОСГВ "Таврия". Александр Тарнавский заявил, что украинские воины закрепляются на Мелитопольском направлении. Недавно ВСУ ликвидировали более 240 российских оккупантов, взяли в плен 2 группы захватчиков, уничтожили немало вражеской техники и разрушили важный для противника объект.
- Не так давно Генштаб сообщал, что наступление ВСУ продолжается на Мелитопольском и Бахмутском направлениях. Противник истощается, теряет личный состав и технику и тщетно пытается восстановить свое положение.
- Напомним, у наших защитников также есть частичные успехи в районе Копанов и Новопрокоповки. Они продолжают продвигаться и освобождать украинские земли от российских оккупантов.