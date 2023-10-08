У ВСУ есть успехи вблизи Бахмута: в Силах обороны рассказали о потерях врага

Наши защитники имеют успех на Бахмутском направлении. Российские оккупанты пытаются вернуть утраченные позиции, однако терпят неудачу благодаря ВСУ.

Начальник пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш заявил, что наступательная операция ВСУ на Бахмутском направлении продолжается. Об этом он сказал в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

К теме Разведка Британии отчитывается об успехах Украины в районе Великой Новоселки

Какая ситуация на Бахмутском направлении

Евлаш сообщил о частичных успехах наших воинов в районе Андреевки. Украинские защитники также отбивают атаки российских захватчиков. За сутки во время 7 боевых столкновений они ликвидировали 132 оккупанта. Еще противник потерял разную технику: танк, БМП, гаубицу "Мста-Б", 2 пушки "Д-30".

Мы продолжаем наступательную операцию южнее Бахмута. Есть частичный успех вблизи населенного пункта Андреевка. Там противник продолжает давить, пытается отбить свои утраченные позиции, в том числе вблизи Андреевки и Клещеевки. Но успеха они (россияне – 24 Канал) не имели и своей цели не выполнили,

– объяснил спикер.

По его словам, за сутки захватчики 380 раз обстреляли позиции ВСУ из авиации, ствольной и реактивной артиллерии, гранатометов, танков и стрелкового оружия.

Последние новости об успехах ВСУ