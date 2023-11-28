Какого "ключевого момента" не хватило Украине для контрнаступления: генерал НАТО ответил

Бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Джонс высказался по поводу контрнаступления ВСУ на фронте. По словам генерала, нашему государству не хватило "ключевого элемента" для успеха.

В то же время Джонс подчеркнул, что стремление Путина к нашему государству не изменилось. Ведь российский президент все еще стремится полностью захватить Украину.

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Генерал НАТО назвал элемент, который необходим Украине для успеха в наступлении

Джонс подчеркнул, что не считает, что сейчас есть какая-то четкая картина по отношению к украинскому контрнаступлению. Он также считает, что успех помешало и отсутствие одного важного элемента.

Весеннему контрнаступлению Украины, начатому в июне, к сожалению, не хватало одного ключевого элемента – воздушной силы, – сказал генерал.

Он также отметил, что у россиян было достаточно времени, чтобы заменять районы, где, по их мнению, будут продвигаться украинские Сухопутные войска. И это привело к тому, что все замедлилось.

В то же время Джонс подчеркнул, что истина остается понятной: амбиции Путина захватить целую Украину не осуществятся.

Украинские военные освобождают территорию от оккупантов

В Генштабе ВСУ 28 ноября рассказали, что у украинских военных есть успехи на нескольких направлениях. В частности, они освобождают территорию нашего государства, выгоняя оттуда врагов.

Военные подчеркнули, что Силы обороны продолжают штурмовые действия к югу от Бахмута Донецкой области, а также продвигаются ВСУ и на Мелитопольском направлении. На этих направлениях наши военные наносят оккупантам урон и истощают их вдоль всей линии фронта.

Кроме того, украинские войска продолжали наступательные действия на западе Запорожской области и продвинулись вперед. Так, геолокационные кадры свидетельствуют, что ВСУ незначительно продвинулись к югу от Работиного.

По остальным направлениям фронта Силы обороны сдерживали агрессию россиян. Всего за сутки наши военные отразили 84 атаки российской армии на всей линии фронта.