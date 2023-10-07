ВСУ имели частичный успех возле Копани и Новопрокоповки, а также восточнее Андреевки
Источник:Генштаб ВСУ
Наши военные продолжают продвигаться вперед и освобождать родные территории из-под оккупации. Известно, что ВСУ имели частичный успех вблизи Копани и Новопрокоповки.
Кроме того, частичный успех был и восточнее Андреевки. Об этом рассказывают в утренней сводке Генштаба ВСУ.
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Фиксируют частичные успехи за сутки
В Генштабе отмечают, что Силы обороны продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском направлении. Собственно, частичный успех зафиксировали севернее Копани и южнее Новопрокопки.
Также во время наступательных (штурмовых) действий на Бахмутском направлении удалось иметь частичный успех восточнее Андреевки Донецкой области.
Наши воины наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, продолжают закрепляться на занятых рубежах и истощают врага,
– отмечают в Генштабе ВСУ.
Какая ситуация по другим направлениям
- Волынский и Полесский, находящиеся в зоне ответственности ОСГВ "Север". Там оперативная обстановка остается без изменений.
- Северский и Слобожанский. Там враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах. Также фиксируют проведение активной диверсионной деятельности, чтобы не допустить переброски наших военных на угрожающие направления. Кроме того, наращивают плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.
- Купянское направление в зоне ответственности ОСГВ "Хортица". Там за сутки наши военные отразили атаки оккупантов в районах Синьковки и Ивановки на Харьковщине.
- Лиманское направление. Там отбили 5 атак оккупантов восточнее Макеевки на Луганщине. Кроме того, захватчики безрезультатно пытались восстановить утраченное положение южнее Андреевки на Донетчине. В то же время Силы обороны продолжают штурмовые действия к югу от Бахмута, бьют по живой силе и технике врага, закрепляются на достигнутых рубежах.
- Андреевское и Марьинское направления в зоне ответственности ОСГВ "Таврия". Оккупанты там совершили более 10 неудачных атак в районах Марьинки и Новомихайловки на Донетчине.
- Шахтерское направление. Наши военные отразили атаки оккупантов вблизи Угледара, Золотой Нивы, Старомайорского на Донетчине и севернее Приютного, что на Запорожье.
- Запорожское направление. Наши защитники сдерживают оккупантов в районе северо-восточнее Новопрокоповки на Запорожье.
- Херсонское направление в зоне ответственности ОСГВ "Одесса". Там Силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают склады, а также успешно поражают тылы оккупантов.