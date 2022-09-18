"Сидели в подвале 3 месяца": какая ситуация на освобожденных территориях Харьковщины

ВСУ продолжают выгонять врага из нашего государства. На отвоеванной территории Харьковщины ситуация сложная и люди нуждаются в поддержке, чтобы хотя бы начать чинить свои дома.

Об этом сообщила журналистка 24 канала Анна Черненко. По ее словам, в Изюме нет электричества, а еду горожанам приходилось готовить на воде из реки.

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В Изюме продолжается эксгумация тел

Черненко рассказала, что по состоянию на вечер 17 сентября из более 400 могил, обнаруженных возле Изюма, эксгумировали 59 тел. У очень многих из них имеются следы пыток.

Видно, что связанные руки, их просто тела бросали в могилы. Вывозили из пыточных и бросали с веревками на шее, со связанными руками. Далее экспертиза будет устанавливать, что еще могли делать с этими людьми,

– заявила журналистка.

Она отметила, что местные жители также просят стражей порядка обратить внимание на близлежащие кладбища, потому что там также появлялись новые могилы людей, которые умирали или погибли именно во время российской оккупации.

По словам Черненко, в Изюме также идет поиск тел в доме, который оккупанты разрушили авиаударом еще в марте. Многоэтажка рассыпалась прямо изнутри. Под ее обломками остаются еще около полусотни тел.

В центре Изюма 80% построек разрушены, но продолжают там жить люди. Повсюду надписи мины. И, несмотря на то, что люди стремятся вернуться в Изюм жить, еще нужно подождать,

– подчеркнула она.

Ведь, добавила журналистка, только за сутки взрывотехники обнаружили и обезвредили в городе 501 взрывной предмет.

Как люди выживали в оккупированном Изюме

Черненко отметила, что сейчас местные жители волнуются, как пережить грядущую зиму. Потому что конец февраля и март они вынуждены были уже греться с помощью костра. В городе нет электричества, а еду они готовили на воде из реки.

Так, жители освобожденного Изюма Раиса и Александр рассказали, что два месяца сидели в подвале. Когда в результате обстрела из "Града" развалилось пол дома, тогда уже вылезли из подвала.

На огне готовили еду, из реки воду носили, кипятили. Трудно было, не хочется даже вспоминать. Потом немного дом восстановили. Лето все-таки тепло. А сейчас не знаем, как зимовать. Сегодня дождь пошел, мы ведра подставляли – течет все, потому что нет материала, чтобы сделать,

– рассказали они.

Местная жительница Валентина отметила, что все произошло неожиданно. Когда вдруг полетели бомбы, сын прибежал и сказал бежать прятаться в подвал.

Мы спустились в подвал, и мы в нем три месяца сидели. Там ни воды, ни света. Колонны, конечно, шли. Здесь шли танки, бронемашины. Мы, конечно, не считали, потому что куда там. Мы, когда вышли из подвала, я на себя глянула – ноги не ходят же, оно там сыро, холодно. Это ужас,

– сказала Валентина.

Житель Изюма Сергей отметил, что все, кто слабее духом, выехали из города.

Мы сильны духом. Мы в россию не хотели ехать. К тому царю нам не нужно, у нас своя свободная Украина. И была она оккупирована, но мы все равно считали, что она свободная. Она была и будет свободной,

– подчеркнул Сергей.

Корреспондентка отметила, что вокруг дома Сергея нет ни одного целого здания. Его дом поврежден чуть меньше. А неподалеку находится котельная, которую разбомбили авиаударом. Несмотря на все это, горожане очень крепки духом. Теперь они нуждаются в поддержке, чтобы начать чинить хотя бы свои дома.

Освобождение Харьковщины: что известно

Вооруженные Силы Украины продолжают освобождать наши территории от российских захватчиков. Уже удалось деоккупировать почти всю Харьковщину. Не исключают, что на этих территориях весь мир вскоре может увидеть страшные преступления, как в Буче, Бородянке или Гостомеле.

Украинские защитники пообщались с жителями освобожденного села Кочубеевка Харьковской области. Они рассказали, что полгода находились в российской оккупации и не ели хлеба.

Россияне снова шокировали своими зверствами в Изюме. В городе был просто тотальный террор, убийства и издевательства. Многие люди ищут своих пропавших родственников. Спрашивают о родителях, другой родне.

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