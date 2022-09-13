На Харьковщине защитники освободили Липцы, Стрелечье и Глубокое: где они расположены на карте

Украинские защитники продолжают деоккупировать Харьковщину. 13 сентября они освободили от оккупантов еще три населенных пункта.

Населённые пункты деоккупировали 247 отдельный батальон 127 отдельной бригады. Об этом сообщили в пресс-службе батальона.

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Какие еще населенные пункты освободили на Харьковщине

В ходе успешной наступательной операции защитники освободили населенные пункты Липцы, Глубокое и Стрелечье.

Это наша земля. Она есть, была и будет Украиной. Никакого "русского мира" здесь не будет. Мы выгоним оккупантов из каждого украинского города и села. В защите Слобожанщины 24/7! Спасибо всем нашим героям! Слава Украине!

– отметили в батальоне.

Где Липцы, Глубокое и Стрелечье находятся на карте:

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