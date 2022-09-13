На Харьковщине защитники освободили Липцы, Стрелечье и Глубокое: где они расположены на карте
13 сентября 2022 , 16:46Читати новину українською
Источник:247 отдельный батальон
Украинские защитники продолжают деоккупировать Харьковщину. 13 сентября они освободили от оккупантов еще три населенных пункта.
Населённые пункты деоккупировали 247 отдельный батальон 127 отдельной бригады. Об этом сообщили в пресс-службе батальона.
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Какие еще населенные пункты освободили на Харьковщине
В ходе успешной наступательной операции защитники освободили населенные пункты Липцы, Глубокое и Стрелечье.
Это наша земля. Она есть, была и будет Украиной. Никакого "русского мира" здесь не будет. Мы выгоним оккупантов из каждого украинского города и села. В защите Слобожанщины 24/7! Спасибо всем нашим героям! Слава Украине!
– отметили в батальоне.
Где Липцы, Глубокое и Стрелечье находятся на карте:
Контрнаступление на Харьковщине: все, что известно
- 8 сентября президент Владимир Зеленский официально подтвердил, что ВСУ освободили город Балаклею;
- 9 сентября Национальная гвардия подтвердила, что удалось освободить село Волохов Яр;
- 11 сентября появилась информация о том, что ВСУ освободили Новую Гусаровку возле Балаклеи;
- Украинские герои также освободили город Купянск;
- Село Савинцы тоже вернулось под контроль Украины;
- Журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что военные освободили село Мартово:
- Впоследствии украинские защитники вернули под контроль Украины еще 2 села: Василенково и Артемовку;
- 11 сентября президент подтвердил, что ВСУ удалось освободить поселок Чкаловское;
- Впоследствии 107 отдельная бригада Сил территориальной обороны Буковины продемонстрировала, что украинский флаг установлен и в Большой Камышевахе;
- Мэр Дергачев рассказывал, что наш флаг виднеется уже и в Казачьей Лопане;
- Кроме того, ВСУ освободили еще Байрак, Щуровку и Ольховатку.
- Мэр Вячеслав Задоренко рассказал, что украинские защитники полностью деоккупировали Дергачевскую общину.
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