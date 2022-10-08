Россияне на Херсонщине делают вид, что не убегают, а "собираются на Николаев", – ОК "Юг"
В Херсонской области российские оккупанты активизировались в грабеже местного населения. Они уверяют херсонцев в том, что намерены продолжать наступление на Николаев.
Однако жители Херсонской области уже могут получать правдивую информацию и в такую "информационную обработку" не верят. Об этом 24 каналу рассказала пресс-секретарь оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.
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Спикер отметила, что оккупанты и коллаборанты направили "свой боевой дух" в привычное русло.
Такое впечатление, что у них ограбление – это способ релаксации или снятия стресса. Они начали массово обегать магазины Херсона, Каховки и других населенных пунктов, где они еще развернуты. Они забирают все, что есть под рукой и упаковывают чемоданы. При этом они извещают всех, что собираются на Николаев. Это у них такая информационная "обработка",
– объяснила Гуменюк.
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По ее словам, россияне пытаются убедить местное население Херсона в том, что они не направлены в сторону Левобережья, а якобы собираются покидать эту территорию и "идти дальше".
"Но мы имеем возможность общаться и доносить правдивую информацию до многих территорий Херсонщины, где восстановили мобильную связь. Мы можем сообщать правдивую информацию, куда они могут быть направлены. Ну и херсонцы знают курс "российского военного корабля", поэтому это для оккупантов пока "по Днепру и вниз – к морю", – резюмировала Гуменюк.
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Украинские военные продолжают наступление на Юге: что известно
- В течение октября украинские военные освободили 29 населенных пунктов в Херсонской области. По данным Натальи Гуменюк, защитники уже деоккупировали более 500 квадратных км территории региона.
- В частности, недавно украинские военные вошли в Михайловку Херсонской области. Они опубликовали соответствующее видео.
- На Правобережье у оккупантов постепенно разрушается фронт. Если все пойдет так и дальше, то они получат масштабное поражение.