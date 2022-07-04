Не соответствует действительности, – в ОК "Юг" опровергли, что ВСУ недалеко от Херсона

Вооруженные Силы Украины, несмотря на ведение обороны по всей линии столкновения, на определенных участках пытаются вести наступательные действия. Украинские силы пытаются освободить Херсонщину, однако заблаговременные объявления об успехах ВСУ вредят операции.

Заявления об ВСУ в километре от Херсона вредят всем

Об этом на брифинге заявила начальница объединенного координационного пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк, сообщает 24 канал. Она прокомментировала информацию The Economist, что ВСУ уже недалеко от Херсона.

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Гуменюк подчеркнула, что продвижение войск могут комментировать только военные. По ее словам, заявления политиков и других людей вредят операции.

Любые аналитики, депутаты и другие политические и активные деятели только вредят подобными заявлениями и провозглашением такой информации,

– рассказала Гуменюк.

Вместе с тем Наталья Гуменюк сказал, что информация The Economist не соответствует действительности и вредит как местному населению, так и военным.

"Во-первых, она не соответствует действительности. Во-вторых, она дезориентирует наших людей – местное население. Она вредит не только военной операции, а в конечном счете и имиджу тех, кто об этом заявляет", – резюмировала пресс-секретарь ОК "Юг".

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Что известно об информации The Economist

Британское издание сообщает, что Вооруженные Силы Украины не проводят масштабного контрнаступления, но имеют определенные тактические успехи. В частности, ВСУ освобождают занятые оккупантами населенные пункты и продвигаются все ближе к Херсону.

В начале июля аналитики CNN со ссылкой на высказывания руководства разведки США и других американских официальных лиц информировали, что у России нет достаточно сил для контроля Херсонщины. Сообщается, что ситуация на оккупированной территории Юга Украины может перерасти в настоящую партизанскую войну.

Отметим, что в конце июня Силами обороны на Криворожском направлении был освобожден и взят под контроль населенный пункт Потемкино на севере Херсонской области.

Также следует отметить, что в июне появилась информация, что ВСУ отбросили российских захватчиков с первой линии обороны в Херсонской области. Кроме того, в Офисе Президента заявили, что украинские силы в 15 – 18 километрах от Херсона.

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