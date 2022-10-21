Готовятся к активному контрнаступлению: в ВСУ озвучили тактику, которую использует враг на Юге

На Юге продолжает нарастать напряжение. Пока коллаборанты пытаются как можно скорее скрыться из региона, российские военные продолжают попытки остановить контрнаступление ВСУ.

Как отмечают в ОК "Юг", в Южнобужском направлении ситуация стабильно сложная, но ее контролируют наши военные. Так что контрнаступление ВСУ в регионе не останавливается.

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Враг пытается обороняться

В ведомстве озвучили тактику противника. Он пытается активно обороняться. Кроме того, ведет контрбатарейное противостояние вдоль всей линии фронта. Но это еще не все. Оккупанты открывают огонь по позициям украинских защитников. Также страдают от атак российских военных тыловые районы и общины, раскинувшиеся вдоль линии ведения боевых действий.

Не обошлось и без воздушной разведки. Беспилотники русские военные поднимали в небо как по линии столкновения, так и на Черноморском побережье. Кроме того, зафиксированы три атаки позиций ВСУ армейской и штурмовой авиацией в Бериславском районе. Наши защитники открыли ответный огонь по врагу.

Силы обороны нанесли 7 авиаударов

За прошедшие сутки наши военные 7 раз били из авиации по врагу. Под атаку попали позиции ПВО, скопления техники, а также склады боеприпасов. Также около 110 огневых задач выполнили ракетно-артиллерийские подразделения. Что касается потерь, то они таковы:

28 оккупантов;

2 самоходные артиллерийские системы типа "Мста-С";

миномет;

боевая машина пехоты;

танк.

Известно и о повреждении 2 боевых машин пехоты и другой автомобильной техники. Кроме того, в районе Борозенского уничтожен контрольно-наблюдательный пункт оккупантов. Также поступила информация о 2 подорванных складах с боеприпасами.

Угроза с Черного моря сохраняется

В ОК "Юг" напоминают, что неспокойной остается ситуация в акватории Черного моря. Хотя оно и штормит, у побережья Крыма все еще маневрируют корабли оккупантов.

Сама корабельная группировка состоит из 7 судов, среди которых – 4 больших десантных корабля и 1 ракетоноситель, на борту которого могут быть 8 крылатых ракет типа "Калибр".

Заметим, что Россия уже готовится устроить на Юге техногенную катастрофу. Советник главы ОП Михаил Подоляк отметил, что оккупанты планируют воплотить в жизнь "план Суровикина", согласно которому подорвут Каховскую ГЭС.

Тем временем сами россияне пытаются спешно покинуть областной центр. В результате уже зафиксировали огромные очереди вблизи подбитого Антоновского моста.

Но это никак не останавливает защитников Украины. Они одним залпом РСЗО HIMARS уничтожили сразу несколько очагов оккупантов в Бериславе. Аналитики отмечают, что ВСУ около двух месяцев пытаются "прочистить" себе путь, чтобы продвинуться в Херсон.

В то же время следует понимать, что россияне готовят и другие провокации. По словам депутата Херсонского облсовета Сергея Хланя, враги уже начали стягивать "Грады". Поэтому не исключено, что они будут атаковать жилые массивы города, обвиняя в этом ВСУ.

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