ВСУ разбили "большое наступление" россиян: Череватый об успехе на Лимано-Купянском направлении

Сергей Череватый рассказал, что оккупанты пытаются атаковать на Лимано-Купянском направлении. Он остается лидером по количеству артиллерийских ударов, которые наносят захватчики.

Сергей Череватый – спикер Восточной группировки войск – в эфире телемарафон рассказал детали. На Лимано-Купянском направлении врагу нанесли колоссальные потери.

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(Оккупанты – 24 Канал) пытаются максимально бить артиллерией и авиацией, после чего штурмуют. Это происходит несколько месяцев подряд, никакого даже локального успеха они не добились. "Большое наступление", которое они анонсировали весной, локализовано, они не могут перехватить инициативу,

– говорится в сообщении.

Врагу не дают перехватить инициативу. ВСУ грамотно строят свою оборону – оккупантам не удается "навязать свою волю на этом направлении".

Череватый подчеркнул, что украинские защитники уничтожили:

20 окупантов;

реактивную систему Град;

два миномета;

два дрона-камикадзе Ланцет;

беспилотник-разведчик Орлан-10;

полевой склад с боеприпасами.

России наносят колоссальные потери

Контрнаступление ВСУ продолжается. Герои идут вперед и наносят врагам колоссальные потери. По состоянию на 20 июля Генштаб ВСУ сообщил, что ликвидировать удалось уже 239 480 оккупантов. Кроме того, уничтожили немало вражеских оружий и техники. В частности, ВСУ имеют успех на Бахмутском направлении. Там у оккупантов все горит-пылает.