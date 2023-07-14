Украина – близка к большому успеху на фронте: разведка Эстонии сделала мощное заявление
Источник:ERR
Контрнаступление героев ВСУ продолжается. Эстонская разведка прогнозирует, что по состоянию на июль 2023 года Украина близка к большому успеху на фронте.
Каких целей достигают ВСУ
Подробности рассказал Марго Гросберг – глава разведцентра Сил обороны Эстонии. Он прокомментировал подготовительные наступательные операции ВСУ.
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Украинцы близки к большому успеху,
– подчеркнул Гросберг.
Глава разведцентра заявил, что ВСУ сейчас проводят подготовительные наступательные операции. Их целью сейчас является скование российских частей на узких участках. Кроме того, воины ВСУ ищут слабые места в позициях окупантов, Для этого герои атакуют транспортные узлы, логистические пункты и центры управления российских окупантов в тылу.
Что происходит в Бахмуте
Украинским защитникам под Бахмутом уже удалось захватить ключевые участки к югу и северу от города. Это позволяет бить по позициям окупантов по артиллерии.
Тем временем российские воздушно-десантные войска – привязаны к городу. Они несут колоссальные потери.
Есть успех и на Юге
На Юге украинские герои увеличили количество занимаемой площади. Кроме того, они систематически уничтожают ключевые объекты российских окупантов. Особенно разведка Эстонии обратила внимание на "хлопок" в гостинице "Дюна". Там трупы окупантов вывозили грузовиками всю ночь.
Что о контрнаступлении ВСУ говорят в Пентагоне
В Пентагоне заявили, что темп контрнаступления украинских героев является "замечательным". Продвижение вперед требует титанических усилий со стороны ВСУ. В то же время герои уверенно идут вперед. Украинские защитники и защитницы продолжают освобождать территории.