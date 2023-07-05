ВСУ сосредоточились на истощении врага, а не быстром возвращении километров ценой потерь, – ISW

Наши военные продолжают вести контрнаступление, освобождая территорию родной страны. Аналитики предполагают, что ВСУ используют стратегию не стремительного продвижения, а истощения.

Соответствующее мнение озвучили обозреватели из Института по изучению войны. Они отметили, что наши военные, похоже, сосредоточены на создании асимметричного градиента потерь.

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ВСУ истощают российское войско

Соответствующая стратегия, говорят аналитики, сохраняет жизнь наших защитников путем медленного отвоевания территорий. В то же время военные постепенно истощают как живую силу врага, так и технику.

В отчете сослались за слова секретаря СНБО Алексея Данилова. Он 4 июля отметил, что ВСУ выполняют свою основную задачу: уничтожают окупантов, их технику, топливные склады, артиллерию и средства ПВО. По его словам, "война на уничтожение равна войне на километры".

Собственно, правильность действий нашей армии подтверждает глава Военного комитета НАТО адмирал Боб Бауэр. Он 3 июля заявил, что ВСУ выбрали правильную стратегию осторожных действий и избегание значительных потерь во время контрнаступления. Он признал, что его проведение непростое, ведь враг заминировал территории и наставил другие препятствия на глубине до 30 километров. И именно поэтому никто не должен критиковать наше войско за то, что продвижение происходит медленно.

Медленно, но уверенно продвигаются

По словам Анны Маляр, за прошедшую неделю нашим защитникам удалось освободить 37,4 квадратных километра территорий на Востоке и Юге.

В Институте напомнили предварительные контрнаступательные операции. К примеру, в Херсонской области с августа по ноябрь 2022 года наши защитники вели ограниченные наземные атаки и кампании по перекрытию российских районов концентрации. И по результатам этого им удалось выбить врага с правого берега в середине ноября.

Составители отчета подчеркнули, что нынешнее контрнаступление ВСУ "менее драматично и стремительно". По крайней мере, если сравнивать с освобождением Харьковщины. В то же время он успешнее, чем неудачное зимнее наступление россиян. Обозреватели добавили, что по темпам и начальному прогрессу, операции напоминают "более медленное, но в результате успешное Херсонское контрнаступление".