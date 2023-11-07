Подробнее о фронте зимой рассказал 24 Каналу экс-сотрудник СБУ Иван Ступак. По его мнению, в последнее время враг рассматривает возможность привлечь должников в российскую армию.
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Как погода повлияет на фронт зимой
Предположим, тяжелая техника действительно не сможет продвигаться в холод из-за грязи и дождя. Однако у обеих сторон имеется большое количество беспилотников разных модификаций, особенно у Украины.
Операторы FPV-дронов настолько филигранно отрабатывают, что залетают в открытый люк танка или БТР. Не просто "лупят" в сторону, а залетают внутрь,
– объяснил Иван Ступак.
Поэтому погодные условия не смогут повлиять на использование дронов Украиной Более того, россияне скулят, что наши военные используют дроны с тепловизорами. Ведь тогда операторы "птичек" видят все, что происходит на земле. Это дает нам определенное преимущество, но не на всех участках фронта.
Иван Ступак о том, как погодные условия повлияют на фронт: смотреть видео
Как россияне пытаются компенсировать потери
По словам Ступака, в России около 13 миллионов должников, поэтому оккупанты хотели бы набирать их в войско. Кроме того, говорят, что россияне также планируют отправлять на фронт людей через СИЗО, которые пока не получили наказание, однако находятся под предварительным следствием.
Поэтому я думаю, что им нужны люди. Такая "пауза" будет для них в самый раз. Конечно, если Украина возьмет паузу,
– сказал экс-сотрудник СБУ.
Кратко о ситуации на фронте
- Глава эстонской разведки Антс Кивисельг, говоря о наступательных действиях украинских военных, заявил, что ситуация "очень трудная". По его словам, у россиян есть преимущество в воздухе на некоторых территориях. Однако Силы обороны выполняют отличную работу в глубоком тылу россиян.
- В утренней сводке Генштаба говорится, что украинские военные продолжают штурмовые действия южнее Бахмута и отразили 5 атак противника возле Богдановки и Хромово. Кроме того, оккупанты пытались восстановить утраченное положение в районе Андреевки, однако безрезультатно.
- Аналитики Института изучения войны (ISW) сообщили, что Силы обороны недавно нанесли удар по колонне российской бронетехники вблизи Угледара и уничтожили десятки единиц техники оккупантов. Геолокационные кадры подтверждают, что украинские защитники остановили наступление россиян в районе Угледара Донецкой области.