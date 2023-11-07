Подробнее о фронте зимой рассказал 24 Каналу экс-сотрудник СБУ Иван Ступак. По его мнению, в последнее время враг рассматривает возможность привлечь должников в российскую армию.

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Как погода повлияет на фронт зимой

Предположим, тяжелая техника действительно не сможет продвигаться в холод из-за грязи и дождя. Однако у обеих сторон имеется большое количество беспилотников разных модификаций, особенно у Украины.

Операторы FPV-дронов настолько филигранно отрабатывают, что залетают в открытый люк танка или БТР. Не просто "лупят" в сторону, а залетают внутрь,

– объяснил Иван Ступак.

Поэтому погодные условия не смогут повлиять на использование дронов Украиной Более того, россияне скулят, что наши военные используют дроны с тепловизорами. Ведь тогда операторы "птичек" видят все, что происходит на земле. Это дает нам определенное преимущество, но не на всех участках фронта.

Иван Ступак о том, как погодные условия повлияют на фронт: смотреть видео

Как россияне пытаются компенсировать потери

По словам Ступака, в России около 13 миллионов должников, поэтому оккупанты хотели бы набирать их в войско. Кроме того, говорят, что россияне также планируют отправлять на фронт людей через СИЗО, которые пока не получили наказание, однако находятся под предварительным следствием.

Поэтому я думаю, что им нужны люди. Такая "пауза" будет для них в самый раз. Конечно, если Украина возьмет паузу,

– сказал экс-сотрудник СБУ.

Кратко о ситуации на фронте