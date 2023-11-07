Детальніше про фронт узимку розповів 24 Каналу ексспівробітник СБУ Іван Ступак. На його думку, останнім часом ворог розглядає можливість залучити боржників до російської армії.

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Як погода вплине на фронт узимку

Припустимо, важка техніка справді не зможе просуватися в холод через багнюку та дощі. Проте в обох сторін наявна чимала кількість безпілотників різних модифікацій, особливо в України.

Оператори FPV-дронів настільки філігранно відпрацьовують, що залітають у відчинений люк танку або БТР. Не просто "луплять" в бік, а залітають всередину,

– пояснив Іван Ступак.

Тому погодні умови не зможуть вплинути на використання Україною дронів. Ба більше, росіяни скиглять, що наші військові використовують дрони з тепловізорами. Адже тоді оператори "пташок" бачать усе, що відбувається на землі. Це дає нам певну перевагу, але не на всіх ділянках фронту.

Іван Ступак про те, як погодні умови вплинуть на фронт: дивитися відео

Як росіяни намагаються компенсувати втрати

За словами Ступака, у Росії близько 13 мільйонів боржників, тому окупанти хотіли б набирати їх у військо. Крім того, подейкують, що росіяни також планують відправляти на фронт людей через СІЗО, які поки не отримали покарання, однак перебувають під попереднім слідством.

Тому, я думаю, що їм потрібні люди. Така "пауза" буде для них у самий раз. Звісно, якщо Україна візьме "паузу",

– сказав ексспівробітник СБУ.

Коротко про ситуацію на фронті