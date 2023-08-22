Тактика впечатляет: экс-глава ЦРУ Петреус назвал два важных события после Херсонской операции

Дэвид Петреус в конце сентября 2022 года выразил уверенность в том, что Украина победит, а Россия несет наибольшее поражение в истории. В этом году он проанализировал, что важное произошло уже после освобождения Херсона.

Украина столкнулась с определенными трудностями во время проведения контрнаступательной операции. В то же время Россия не смогла добиться желаемых побед. Детальнее об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал генерал армии США в отставке и бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус.

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Важные вещи после Херсонской операции

В первую очередь генерал армии США отметил "отрицательные успехи" российских оккупантов во время зимней кампании, которой так запугивали украинцев.

Россияне не смогли достичь никаких ощутимых территориальных достижений за зимнюю кампанию. За исключением Бахмута, но за него они были вынуждены заплатить огромную кровавую цену – двадцатитысячные потери за очень сомнительное достижение. Через несколько месяцев у одного единственного города они потеряли больше, чем СССР за двадцать лет в Афганистане,

– подчеркнул Дэвид Петреус.

В то же время, за это время россияне придумали новую тактику, которая уже касается их обороны. Украинское контрнаступление сильно их испугало, поэтому они решили прибегнуть к плотным минованиям оккупированных территорий, особенно на Юге.

"Минные поля, насыщенные противопехотными и противотанковыми минами, простираются на милые, танковые рвы, оборонительные укрепления, артиллерийские позиции, дроны, предупреждающие о приближении украинских войск – это очень и очень серьезные укрепления", – заметил Петреус.

При этом он отметил, как хорошо украинские защитники адаптировались к новым условиям, в которых приходилось работать теперь.

Почему контрнаступление ВСУ медленнее, чем планировалось

Эксклюзивное интервью с генералом армии США Дэвидом Петреусом выйдет на сайте и ютубе 24 Канала уже 23 августа. Не пропустите!

При этом были надежды, что с новыми западными танками и бронированными машинами ВСУ смогут достичь быстрых достижений, прорвавшись через укрепление россиян. Однако это было до того момента, пока все не поняли, насколько плотные минные поля.

Так что украинцы модифицировали и приспособили свою тактику поразительно, они заставили россиян держать свои силы растянутыми по шестистам милям фронта – это огромное расстояние. Россияне не могут сконцентрировать свои силы на каком-то одном направлении,

– отметил экс-директор ЦРУ.

К тому же ВСУ уничтожают российские командные центры, жгут склады с горючим, перебивают логистические цепочки, атакуют аэропорты и военно-морские базы. Наши военные ликвидируют живую силу врага, резервы и артиллерию на линии фронта.

В этом им очень помогают и кассетные боеприпасы, предоставленные Украине Соединенными Штатами.

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"В то же время темпы продвижения украинского контрнаступления довольно медленные, но за первые месяцы летней кампании они все равно освободили больше территорий, чем россияне смогли захватить во время своего зимнего наступления. Это достаточно низкая планка, которую нужно преодолеть", – подчеркнул Петреус.

Генерал армии США добавил, что ВСУ должны сконцентрироваться на том, чтобы перебить российские линии поставок, идущие по Югу и Востоку Украины. Важно также уничтожить российские коммуникации в Крым и Крым на Юг Украины.

Успехи ВСУ на фронте: последние новости

В Министерстве обороны официально сообщили, что ВСУ вошли в Работино, что на Запорожье. Воины 47 бригады даже организовали эвакуацию мирных жителей на БМП "Брэдли".

Напомним, что 16 августа украинским защитникам удалось освободить поселок Урожайное в Донецкой области. Неделей ранее военные начали окружать населенный пункт. Освобождение поселка позволило Силам обороны контролировать дорогу на Заповитне Бажання и Старомлиновку.