Как изменение погоды в Украине повлияет на боевые действия: объяснение военного эксперта

Украинские защитники продолжают свое результативное контрнаступление, но на Бахмутском направлении ситуация тяжелая. Прежде всего, она обусловлена местностью.

Российским захватчикам удобно наступать на этом направлении, однако им тяжело перейти реку. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Павел Нарожный.

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Какая ситуация в Донецкой и Луганской областях

Украинские военные продолжают удерживать оборону. Однако, по словам Нарожного, возможно, Украина может потерять некоторые населенные пункты.

В Луганской области в направлении Сватового и Северодонецка наступление похоже остановилось. В первую очередь из-за погодных условий, а не из-за того, что мы не можем что-то сделать,

– сообщил военный эксперт.

Он добавил, что огромные силы и сопротивление противника мы имеем только в направлениях Угледара и Бахмута.

Насколько изменение погоды повлияет на боевые действия

Сейчас в Украине приходит сезон дождей. По словам Нарожного, "каша", которая образуется в результате ливней – это самая большая проблема, поскольку почва на Донетчине – это глина с камнями. Она будет забивать гусеницы у танков и налипать на колеса.

Когда будет "каша" передвигаться станет очень тяжело, когда наступит снег и все замерзнет - тогда наступление продолжится,

– объяснил военный эксперт.

Нарожный рассказал, как изменение погоды повлияет на боевые действия: смотрите видео

Что с поставкой россиян в Крым и на Херсонщину

"Хлопок" на Крымском мосту повредил часть автомобильного пути и железнодорожный путь. Однако последний россияне могут в ближайшее время починить. А большинство поставок в Крым идут по железной дороге, а не автомобильным путем.

Кроме железной дороги у них еще есть морские пути, то есть банально они могут загрузить этот корабль всем, что необходимо для военных нужд и разгрузить в порту Севастополя,

– объяснил Нарожный.

Кроме того, россияне могут осуществлять снабжение в Крым воздушными путями. В их распоряжении есть два аэропорта: "Симферополь" и "Бельбек".

По мнению военного эксперта, подрыв Крымского моста лишь немного приостановил логистику россиян. То же касается и Херсонщины. Безусловно, логистика врага повреждена, но не все пути отрезаны. Логистика оккупантов все еще функционирует.

Впрочем, он подчеркнул, что это вопрос времени, когда Херсон будет освобожден. По его мнению, это может произойти в течение месяца.