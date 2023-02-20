Мы сами все понимаем, – у Зеленского прокомментировали "принуждение" Украины к наступлению

Президент США Джозеф Байден во время своего визита в Киев объявил, что Соединенные Штаты окажут Украине помощь в размере 500 миллионов долларов, а также передадут 700 танков и другое оружие. В то же время США и западные партнеры подталкивают нас наступать и быстрее возвращать свои территории.

Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк отметил, что США совершенно точно понимают тот этап войны, в котором мы находимся, а также какие инструменты нужны Украине для эффективного противодействия врагу. Об этом он рассказал 24 Каналу.

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Затяжной конфликт абсолютно невыгоден Украине

По его словам, наше государство получает объемную помощь США. Также нам постоянно предоставляется оружие, необходимое на том или ином этапе войны.

В частности, на этом этапе мы нуждаемся в определенном вооружении: снарядах, бронетехнике, дальнобойных ракетах,

– заметил советник главы Офиса Президента Украины.

Также он обратил внимание на информационную составляющую, которая сейчас распространяется, мол, Украину кто-то заставляет куда-то наступать.

Мы сами все понимаем: нам нужно идти вперед и деоккупировать свою территорию. Затяжной конфликт для нас абсолютно невыгоден,

– подчеркнул Подоляк.

Однако, по его словам, для того чтобы эффективно уничтожать российские силы, нам нужно отработать логистику России по тыловому обеспечению.

"В то же время Генеральным штабом разрабатываются эффективные контрнаступательные действия, отрабатываются различные форматы и модели. Встречные наступательные действия России блокируются на 4 ключевых направлениях - на Бахмутском, Марьинском, Угледарском и Лиманском - в Донецкой и Луганской областях. ", – отметил собеседник.

Михаил Подоляк о том, "заставляют" ли Украину наступать: смотрите видео

Наши партнеры верят, что Россия проиграет

Подоляк обратил внимание на очень дельные мнения главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля и президента Польши Анджея Дуды, отмечающих, что оружие Украине нужно предоставить не когда-то, а уже сейчас.

Ведь Россия подтянула на оккупированные территории Украины весь свой остаточный ресурс и атакует передние позиции украинской армии,

– отметил он.

По его мнению, сегодня партнеры Украины верят в то, что Россия проигрывает в войне (хотя год назад, в ее начале, они сомневались). И это полностью меняет повестку дня, в том числе в Европе.

Да, они медленные в развертывании военно-промышленных производств, ведь это очень сложно. Но система, необходимая для обеспечения Украины всем необходимым инструментарием для выигрышного течения войны, выстраивается,

– считает советник главы Офиса Президента Украины.

Он убежден, если мы уже выдержали год этой тяжелой войны, то выдержим все, что необходимо для того, чтобы эффективно контрнаступать и максимально уменьшить срок самой войны.

"Все будет сделано эффективно и в кратчайшие сроки. И партнеры нам точно в этом будут помогать", - резюмировал Михаил Подоляк.

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