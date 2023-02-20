Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк зазначив, що США абсолютно точно розуміють той етап війни, в якому ми перебуваємо, а також які інструменти потрібні Україні для ефективної протидії ворогу. Про це він розповів 24 Каналу.

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Затяжний конфлікт абсолютно невигідний Україні

За його словами, наша держава отримує об'ємну допомогу від США. Також нам постійно надається зброя, яка потрібна на тому чи іншому етапі війни.

Зокрема, на цьому етапі ми потребуємо певне озброєння: снаряди, бронетехніку, далекобійні ракети,

– зауважив радник голови Офісу Президента України.

Також він звернув увагу на інформаційну складову, яка зараз поширюється, мовляв, Україну хтось примушує кудись наступати.

Ми самі все розуміємо: нам треба йти вперед і деокуповувати свою територію. Затяжний конфлікт для нас є абсолютно невигідним,

– підкреслив Подоляк.

Проте, за його словами, для того, щоб ефективно знищувати російські сили, нам потрібно відпрацювати логістику Росії по тиловому забезпеченню.

"Водночас Генеральним штабом розробляються ефективні контрнаступальні дії, відпрацьовуються різні формати та моделі. Зустрічні наступальні дії Росії блокуються на 4 ключових напрямках – на Бахмутському, Мар'їнському, Вугледарському і Лиманському – в Донецькій та Луганській областях. І там відбувається знищення найбільш боєздатних російських сил", – відзначив співрозмовник.

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Наші партнери вірять, що Росія програє

Подоляк звернув увагу на дуже слушні думки очільника дипломатії ЄС Жозепа Борреля та президента Польщі Анджея Дуди, які наголошують на тому, що зброю Україні треба надати не колись, а вже зараз.

Адже Росія підтягнула на окуповані території України весь свій залишковий ресурс і атакує передні позиції української армії,

– зазначив він.

На його думку, сьогодні партнери України вірять в те, що Росія програє у війні (хоча рік тому, на її початку, вони мали певні сумніви). І це повністю змінює порядок денний, зокрема у Європі.

Так, вони повільні у розгортанні військово-промислових виробництв, адже це дуже складно. Але система, яка потрібна для забезпечення України всім необхідним інструментарієм для виграшної течії війни, вибудовується,

– вважає радник голови Офісу Президента України.

Він переконаний, якщо ми вже витримали рік цієї важкої війни, то витримаємо, все що необхідно для того, щоб ефективно контрнаступати і максимально зменшити термін самої війни.

"Все буде зроблено ефективно і в якомога коротший термін. І партнери нам точно в цьому будуть допомагати", – резюмував Михайло Подоляк.

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