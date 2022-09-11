На Херсонщине ежедневно освобождают населенные пункты, артиллерия отработала по Каховке, – Хлань
Вооруженные Силы Украины продвигаются по временно оккупированной Херсонщине. Движение не такое стремительное, как на Харьковщине. Но каждый день удается понемногу освобождать территорию.
Об этом 24 каналу рассказал депутат Херсонского облсовета и военнослужащий ВСУ Сергей Хлань. По его словам, на сегодняшний день есть информация об одном освобожденном населенном пункте в Бериславской общине.
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Оккупанты нагнали много техники, но ВСУ все это уничтожают
Как отмечает Хлань, российские захватчики сосредоточили действительно много техники и живой силы на правом берегу Херсона, поэтому продвижение здесь идет несколько сложнее. Однако подразделения ВСУ последовательно и методически истребляют оккупантов по всей линии фронта в этом регионе. Активно работает авиация.
Кроме того, украинские военные ударили по вражескому складу боеприпасов в Каховке. Детонация произошла в 5 утра и продолжалась несколько часов. Еще в 10 утра были слышны взрывы, а пламя до сих пор не потушили.
ВСУ стабильно уничтожают вражеские склады. Но оккупанты не исключают идею перекидывать технику и оружие, которое они подтягивают ближе к переправам. В Каховке было сосредоточение складов для переправы,
– подчеркнул Хлань.
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Оккупанты неоднократно пытаются установить понтонные и паромные переправы, которые ВСУ регулярно уничтожают. Дошло даже до того, что оккупанты грузили боеприпасы на баржи и перекидывают все на правый берег. Одну из таких барж ВСУ недавно уничтожили.
Нельзя сказать, что они отказались перекидывать технику и боеприпасы. Но можно сказать твердо, что мы держим это под огневым контролем. Когда им удается что-то перекидывать, то сразу туда прилетает и уничтожается переправа. В полном объеме перекидывать все они не могут,
– подчеркнул Хлань.
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В Генштабе подтвердили успешные контрнаступательные действия украинских военных на Харьковском и Херсонском направлениях. Названия освобожденных населенных пунктов пока не обнародуют. Все потому, чтобы не подвергать украинских военных опасности. Сейчас оккупанты имеют значительные потери.