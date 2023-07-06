Пока не задействовали весь потенциал: ВСУ закрепляются на достигнутых рубежах на Таврическом направлении

Ситуация в зоне ответственности Сил обороны Таврического направления динамичная и контролируемая. На Авдеевском направлении украинские военные сдерживают российское наступление и дают достойный отпор штурмовым отрядам врага, которые хотят оккупировать Марьинку.

Об этом 24 Каналу заявил спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень. Он отметил, что россияне продолжают сосредотачивать свои усилия, чтобы не допустить продвижения украинских подразделений на участках фронта, где они атакуют.

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"Несмотря на тотальное минирование местности на Юге Запорожской области, есть тщательные планы продолжения наступательных действий. Ударные подразделения продолжают закрепляться на достигнутых рубежах", – рассказал представитель Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления.

Украинские армейцы разминируют путь выдвижения. Эффективно работает аэроразведка ВСУ. По целям, которые обнаружили, отрабатывает артиллерия. Есть также и контрбатарейная борьба.

Все еще впереди

Валерий Шершень отметил, что командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский говорил о том, что ситуация на Юге стабильная. Тем не менее, Силы обороны сталкиваются с тотальным минированием полей, противотанковыми средствами и атаками россиян с неба.

Прямая его цитата: "Главное, что мы не задействовали еще весь свой потенциал",

– добавил спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления.

Россияне артиллерией и авиаударами пытаются заставить ВСУ отойти от своих планов. Оккупанты нанесли авиаудары по окрестностям Авдеевки и Невельского. Бьет враг и по окрестностям Красногоровки, Золотой Нивы, Макаровки, Отрадного и Ровнополя Донецкой области.

Какая ситуация на Таврическом направлении: смотрите видео

Потери врага на Таврическом направлении за 5 июля

В течение 5 июля россияне 23 раза штурмовали позиции ВСУ. Враг обстреливал украинских военных 586 раз.

"Артиллерия Сил обороны Таврического направления мощно работает и днем, и ночью. Наша артиллерия выполнила за минувшие сутки 1293 огневых задачи. Потери врага существенные", – подчеркнул спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления.

Украинские защитники ликвидировали 116 россиян. Санитарные потери врага – 190 оккупантов. Также одного российского солдата ВСУ взяли в плен.

Украинские армейцы уничтожили 47 единиц вооружения и военной техники россиян. Среди них, в том числе, танки, артиллерийские системы, минометы, боевые бронированные машины, БПЛА и спецтехника. Также наши бойцы нанесли мощный удар по району сосредоточения личного состава врага и уничтожили 5 складов.

"Не стоит забывать, что человеческий ресурс у противника преобладает. Характерной чертой для него является постоянная ротация. Однако, уничтожаем потенциал врага, создаем надлежащие условия для продвижения вперед и преодоления его глубоко эшелонированной обороны", – подчеркнул Шершень.

Контрнаступление ВСУ