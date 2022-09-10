Начали эксгумацию и разминирование, отвезли гуманитарку: какая ситуация в деоккупированной Харьковщине
Украинские военные продолжают успешно освобождать Харьковщину от российских захватчиков. Уже известно, что более 30-ти населенных пунктов области "очистили" от российских бойцов.
Поскольку оккупанты оставляют после себя одни руины, поэтому Украине еще много работы на деоккупированных территориях. Об этом в эфире 24 канала рассказала наша корреспондентка из Харькова Анна Черненко.
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Что сейчас происходит на деоккупированной Харьковщине
В частности, по ее словам, в освобожденную Балаклею при поддержке правоохранителей уже отправились гуманитарные грузы с помощью. Городской совет сообщил, что это произошло впервые за 4 месяца. Местное население, которое осталось и было в плену у россиян, сможет получить определенную поддержку.
Вместе с тем, еще большая территория остается заминированной. Саперы тоже уже приступили к работе. Также россияне оставили много вооружений – техники и боеприпасов.
До сих пор находят тела людей
Кроме этого, в селе Граково в Чугуевском районе, которое было освобождено 7 сентября, уже приступили к эксгумации тел. На частном участке обнаружили тела двух замученных людей со следами выстрелов и издевательств. Их еще не удалось идентифицировать.
В то же время, задержали еще одного коллаборанта, который продолжал сотрудничать с российской армией.
ВСУ продолжают деоккупировать территории: последние новости
- Владимир Зеленский в своем вечернем обращении заметил, что с 1 сентября удалось освободить из-под оккупации более 1000 квадратных километров нашего государства. В то же время, он сделал акцент на том, что активные боевые действия на передовой продолжаются. И уже удалось освободить десятки населенных пунктов.
- Глава государства отметил, что ВСУ, разведка, а также СБУ эффективно работают на нескольких оперативных направлениях. Это позволило освободить от вражеских бойцов более 30 населенных пунктов в Харьковской области.
- Из последних новостей, в сети показали видео, как украинские войска заходят в Изюм и Купянск, а в Балаклее подняли украинский флаг.
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