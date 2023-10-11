Удобный плацдарм: Свитан объяснил, на что целят ВСУ возле Бахмута
На Бахмутском направлении продолжаются тяжелые бои, в частности, наши военные продолжают работать в районе Андреевки и Клещеевки. Украинские военные, находясь на высотах, могут наносить удары по оккупантам, которые остаются в низине.
Такое мнение 24 Каналу выразил военный эксперт, летчик-инструктор Роман Свитан, добавив, что бои продолжаются за контроль над двумя линейными ориентирами. Он отметил, что это вряд ли приведет к полному окружению Бахмутской группировки противника, но этого и не нужно делать.
Читайте также Россияне снова пошли в наступление: как через неделю изменилась карта фронта
Удобный плацдарм для уничтожения россиян
Продолжаются тяжелые бои за контроль над железной дорогой и дорогой, ведущей из Горловки в Бахмут. Это хорошие рубежи для того, чтобы двигаться вдоль них и заходить в город. По мнению Свитана, вероятно, перед ВСУ также будет стоять задача выбить россиян за реку Бахмутку. Однако это, скорее всего, не приведет к окружению противника.
Этого не нужно делать, потому что плацдарм, который есть сейчас, очень удобен для уничтожения россиян. Они находятся в Бахмуте, а это низина. Мы с высот хорошо работаем дальними средствами поражения. Количество убитых россиян с этого места за последнее время максимальное,
– рассказал военный эксперт.
Роман Свитан объяснил, как действуют ВСУ возле Бахмута: смотрите видео
Делать так, как когда-то на острове Змеиный
Пока нет смысла проводить широкомасштабные действия в этом районе. По словам Свитана, лучший вариант – это "выжигать" россиян примерно так, как это когда-то делали на острове Змеиный или на правом берегу Днепра.
Делать так, пока они не поймут, что этот полигон им не нужен. Они тогда просто от него отойдут, даже без каких-либо широкомасштабных действий,
– добавил военный эксперт.
Следовательно, оптимальным вариантом для нас на ближайшее время остается работать со стороны Клещиевки и Андреевки.
Успехи ВСУ на Бахмутскому направлению: что известно
- Украинские защитники закрепляются на достигнутых рубежах около населенного пункта Андреевка. В Генштабе сообщили, что там враг терпит потери, говорится о человеческом ресурсе и технике.
- Стало известно, что в плен к ВСУ попал командир российского батальона "Алга" с позывным "Шайтан". Фотографию с пленным опубликовали бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады, воюющие у Бахмута. Они добавили, что это большой успех, ведь говорится об "одном из самых профессиональных комбатов России". Кстати, он уже рассказал нашим военным много важной информации.
- Враг не оставляет попыток выйти на Часов Яр, чтобы улучшить свое тактическое положение, но успехов там нет. На Бахмутском направлении есть наше продвижение на южном фланге.