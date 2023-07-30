Здесь есть 2 интересных направления: полковник запаса ВСУ описал перспективы Донецкого фронта

Вооруженные Силы продвигаются вперед по Бахмутскому направлению. Враг отдает себе отчет, что скоро придется убегать. Поэтому оккупанты активизировались на Луганском направление для того, чтобы была возможность информационно перебить поражение.

Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт, лётчик-инструктор Роман Свитан. Он добавил, что украинские бойцы расположены в нескольких километрах от Донецка.

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Вход в Донецк

Донецкое направление интересно двумя точками, которые могут быть использованы для точечных движений. Работа по военным объектам в Донецке в последнее время говорит, что это может быть одним из направлений. Заход в город, даже маленькую его часть, будет разрушать весь южный фронт.

То есть движение в сторону Мариуполя, Волновахи. Уже возможен вход. У нас достаточно сил и средств для выполнения такого рода операций,

– сказал Свитан.

Сейчас Донецк практически пуст от российских войск. Они ведь связаны боями в районе Марьинки, Авдеевки, Бахмута. И в районе Бахмута особенно южное направление перспективно движение на Горловку от города-крепости.

"Мы сейчас проходим Клещиевку, Андреевку, далее Курдюмовку и движение либо на Горловку, либо к востоку от Курдюмовки. Это уже выход на правый берег реки Бахмутки и заход в тыл в Бахмутском гарнизоне россиян, который потом окажется в полном оперативном окружении", – отметил военный эксперт.

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Обеспечивают алиби

У российских захватчиков будет большая проблема как быстро уйти из Бахмута и Соледара, и как представить это в информационном поле. Оккупанты активизировали Луганское направление именно для того, чтобы была возможность информационно перебить отход от Соледара и Бахмута.

"Практически бегство из этих двух населенных пунктов, которые они пол года "героически" брали, положив там до 100 тысяч человек. Поэтому Луганское направление сейчас активизировано", – подчеркнул Свитан.

Оперативная ситуация на Бахмутском направлении