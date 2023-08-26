Втрое ускорят движение, – полковник запаса сказал, какие снаряды существенно помогут продвижению ВСУ
Международные партнеры могли бы передать Вооруженным Силам Украины определенные снаряды, которые бы существенно ускорили контрнаступление ВСУ. Их можно запускать из систем HIMARS.
Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, отреагировав на заявления в некоторых западных СМИ о так называемом "медленном контрнаступлении". Тут все зависит от военной помощи партнеров.
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Снаряды, которые помогут продвигаться вперед
Как отметил Свитан, люди, которые говорят о так называемом "медленном контрнаступлении", забывают о некоторых деталях. В Украины нет полного преимущества в воздухе, что позволило бы быстро уничтожать линии обороны оккупантов. Стоит отметить, что и у России нет полного преимущества в небе из-за украинского ПВО.
Если есть преимущество в воздухе, можно просто разрывать линии обороны, используя авиабомбы, ракеты "воздух-земля" и т.д. Этого нет. Все можно частично заменить достаточным количеством артиллерии,
– заметил Свитан.
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Кроме того, было бы хорошо получить от США кассетные неуправляемые ракеты M26 с дальностью стрельбы до 45 километров. Они подходят для систем HIMARS.
Если некоторые наши партнеры советуют, что делать… Пусть лучше сосредоточатся над тем, что нам дали эти ракеты. Тогда мы в 3-4 раза быстрее начнем двигаться. Дальность на 45 километров позволит на дивизионную глубину практически прожечь оборону противника.
– отметил Свитан.
Военная помощь для Украины: коротко
- Известно, что 25 августа Финляндия приняла 18 пакет военной помощи для Вооруженных Сил Украины. Его стоимость – около 90 миллионов долларов.
- Также компания Baykar красиво поздравила Украину с Днем Независимости. Они подарили беспилотник Bayraktar TB2 для украинских разведчиков. В Главном управлении разведки поблагодарили партнеров. Там подчеркнули, что новое оружие – самый лучший подарок для Украины.
- На днях Германия обновила военную помощь Украине. Они передали ракеты в ЗРК Patriot, 10 систем обнаружения беспилотников, 40 разведывательных беспилотников и т.д.