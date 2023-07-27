ВСУ достигли существенного успеха на южных окраинах Бахмута, – офицер о боях вблизи города
Бахмут стал городом-крепостью и крупнейшим пунктом несокрушимости украинцев. Пока ситуация на Бахмутском направлении напряженная, однако Вооруженные Силы уже заняли важные высоты и вытесняют оккупантов.
Об этом 24 Каналу рассказал лейтенант батальона "Свобода" Национальной гвардии Украины Владимир Назаренко. Он добавил, что Силы обороны активно давят на врага и наносят удары с чрезвычайно высокой интенсивностью.
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"Наши собратья из Вооруженных Сил и Национальной гвардии имеют существенный успех на южных окраинах Бахмута. Это участок фронта, где батальон и 4-я бригада "Рубеж" выполняли задания в течение осени – весны", – сказал лейтенант батальона "Свобода".
Как развиваются события вблизи Бахмута и на Восточном направлении: смотрите видео
Ситуация напряженная
Украинские бойцы на Бахмутском направлении очень напряженно выполняли задачи, держали оборону, уничтожали сотни оккупантов. Конечно, были определенные проблемы и шли ожесточенные бои, однако сейчас Силы обороны имеют успех.Оперативно о контрнаступлении ВСУ и освобожденных городах и селах читайте в нашем телеграме.
"По всей линии фронта на Восточном направлении, в частности поблизости от Соледара, подразделения пытаются перехватить инициативу, частично удается. Происходят интенсивные бои, обстрелы, перестрелки и артиллерийские дуэли, штурмы, контрштурмы. Очень напряженная ситуация", – отметил Назаренко.
Какая ситуация на Бахмутском направлении
- Оккупационная армия России отступила в районе Андреевки, что к югу от Бахмута. Выход российских военных из Андреевки позволит оцепить врага в Бахмуте.
- Продвижение на южном фланге Бахмутского направления, в которое входят и Андреевка, и Курдюмовка, и Клещиевка открывают для украинских военных новые возможности. Таким образом, ВСУ сделали еще один шаг к оперативному окружению оккупантов.
- Военный эксперт Роман Свитан уверен, что у россиян нет никаких шансов удержать Бахмут. Он предполагает, что украинские защитники смогут вытеснить захватчиков из города-крепости до конца лета.