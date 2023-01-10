В NYT рассказали, что стало причиной замедления контрнаступления ВСУ

Западные аналитики отмечают, что Вооруженным Силам удалось перенять инициативу на поле боя летом 2022 года, ведь именно тогда началось молниеносное контрнаступление украинской армии на Харьковщину. В последние месяцы темпы продвижения ВСУ существенно замедлились, однако это не катастрофично.

Не утихают разговоры о том, какой регион следующим будут деоккупировать наши воины и на каких направлениях могут проснуться захватчики. Как отмечают международные журналисты, на январь 2023 года темп боевых замедлился для обеих сторон.

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Нет признаков того, что Россия захватила Бахмут

Путинское военное командование начало кричать, что оккупантам удалось продвинуться под Бахмутом на Донетчине. Этот населенный пункт на протяжении многих месяцев пытались захватить враги, однако до сих пор нет оснований полагать, что им удалось приблизиться к победе.

Россия заявила о победах под Бахмутом, который они пытались захватить несколько месяцев. Но нет никаких признаков того, что окопавшиеся украинские войска в ближайшее время покинут город,

– написали в NYT.

В то же время журналисты процитировали заявление заместителя министра обороны Украины Анны Маляр, которая констатировала, что ВСУ удается шаг за шагом освобождать украинские территории. Очевидно, она имела в виду продвижение на Востоке, однако ее оценку можно применить, говоря о ситуации в целом.

Что усложняет ведение боевых действий

Украинским военным, как и оккупантам, сейчас непросто вести эффективные наступательные операции из-за того, что осенние дожди превратили землю в грязь. Это вызов для боевой техники. Однако ситуация может измениться, если земля замерзнет в ближайшее время.

Обе стороны сигнализировали о намерении совершить новые наступательные операции. В частности, Украина, которая стремится отвоевать все территории, захваченные Россией с 2014 года,

– подчеркнули аналитики.

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Также в издании The New York Times отметили, что именно замедляет продвижение ВСУ, кроме погоды. Среди факторов:

относительно высокая плотность российских сил на Донбассе;

природный барьер, которым является река Днепр;

необходимость Украины сохранить и восстановить свои силы после ряда боев.

Эксперты констатируют, что и Украина, и Россия готовятся к году непрерывных боевых действий. Оккупанты могут начать свое наступление уже зимой, а основаниями для ВСУ продолжить продвижение и освобождение территорий является предоставление партнерами вооружения.

Напомним, руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай заметил, что возле Кременной продолжаются ожесточенные бои. Враг перебрасывает в населенный пункт личный состав и технику, однако существенно "проседает" и вскоре может сделать еще один "жест доброй воли".