ВСУ нарастили потенциал: военный эксперт допустил, когда будет активна фаза деоккупации
ВСУ нарастили достаточный военный потенциал для того, чтобы постепенно освобождать временно оккупированные территории и громить российские войска. В настоящее время продолжается "разведка боем".
Об этом 24 Каналу заявил военный эксперт Петр Черник. Он отметил, что ее цель – понять, какие силы и средства имеет противник и заставить двигаться врага в его тыл.
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"В этой части эти первые контрнаступательные штурмы более чем достаточны и более чем точны. Не имеет ни малейшего сомнения, что стратегия освобождения наших земель является очень точной и качественной", – сказал Черник.
Военный эксперт отметил, что численный потенциал продолжает оставаться в пользу россиян. Поэтому украинская армия не имеет права на ошибку.
Ибо жизнь нашего солдата – бесценна. В этой фазе российско-украинской войны наша победа будет характеризоваться тремя словами – "терпение", "терпение" и еще раз "терпение",
– подчеркнул Петр Черник.
Украинские Силы обороны действуют небольшими мобильными штурмовыми группами на бронеавтомобилях. Такова тактика для того, чтобы сохранить жизнь защитников.
Когда может быть активна фаза деоккупации: смотрите видео
Изменения в фазе войны
Контрнаступление ВСУ имеет некоторое замедление, считает он. Однако военный эксперт убежден, что в цикле сухой погоды, которая продлится до поздней осени, состоятся самые серьезные, качественные и лучшие украинские военные операции.
Черник добавил, что 15 июня состоится очередная встреча в формате "Рамштайн". Там могут быть расставлены "все точки" относительно оружия, которое нужно Украине. В частности, речь идет об авиации и дальнобойных ракетах.
"Можем выражать сдержанный оптимизм, что эта фаза войны на осень может приобрести какое-то новое качество в части комплексного освобождения наших земель", – сказал военный эксперт.
Контрнаступление ВСУ: главное
- Украинские военные деоккупировали село Сторожевое в Донецкой области. Это произошло благодаря бойцам 35 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского вместе с другими Силами обороны.
- Кроме того, в Донецкой области ВСУ освободили населенные пункты Нескучное, Благодатное и Макаровка. Деоккупировали украинские армейцы и село Новодаровка в Запорожье. Чтобы остановить наступление ВСУ, оккупанты там взорвали дамбу. Впрочем, в украинской армии заявили, что эти попытки врага сдержать контрнаступление – тщетны.
- Западные аналитики отметили, что некоторые операции украинской армии состоялись лучше, чем на это надеялись.