Россия истощает свои силы: военный эксперт спрогнозировал наступление ВСУ

Украина тщательно готовится к контрнаступлению, чтобы освободить оккупированные территории. Неизвестно, где именно это произойдет, но сейчас называют два возможных направления.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Юрий Фёдоров. Он ссылается на материал издания The New York Times, что украинские военные проходили в Германии комплекс учений, который должен помочь определить, где лучше провести контрнаступление.

К теме Почва на Донбассе сложна даже летом: как погода повлияет на контрнаступление ВСУ

Когда ВСУ могут пойти в контрнаступление

По словам Федорова, есть информация о двух возможных направлениях: первое – на Юге Украины с выходом на азовское побережье, второе – в Луганской области. Конечно, направления могут измениться. Но такую информацию предоставили в американском СМИ.

Очевидно, что Россия готовится к контрнаступлению ВСУ. Но сейчас она больше истощает свои ресурсы. Особенно это происходит в битве под Бахмутов, где оккупанты уже потеряли огромное количество собственных войск. На других направлениях в захватчиков также больше потери. Это сильно деморализует.

Готовиться оккупанты могут. Но для того чтобы противодействовать, нужно иметь серьезные силы. Сейчас Россия истощает свои силы под Бахмутом, а на других направлениях терпит потери. Это сильно влияет на боевых дух личного состава,

– отметил Федоров.

Когда будет контрнаступление ВСУ – прогноз военного эксперта: смотрите видео

Также пока Украина получает западную технику, Россия вынуждена снимать с консервации бронемашины 50-х годов выпуска. Их не сравнить. Хотя важно, чтобы Украина получила большое количество западной техники.

По его мнению, контрнаступления ВСУ следует ожидать не раньше конца апреля – начала мая 2023 года. В это время пройдет типичная весенняя погода с болотами.

Украина готовится к контрнаступлению