Об этом 24 Каналу рассказал Алексей Гетьман – ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ, военный эксперт. По его словам, сейчас ВСУ эффективно уничтожают военной техники врага. Однако этого пока недостаточно.

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Когда ВСУ смогут перейти к следующей фазе контрнаступления

В строительстве Генштаба ВСУ сообщили, что за минувшие сутки 28 июня украинские военные уничтожили 27 артиллерийских систем врага. Это очень большое количество.

"На Купянско-Лиманском направлении россияне сосредоточили очень большое количество артиллерии – примерно 800 единиц. Если в день уничтожать до 30 единиц, в месяц можно уничтожить все системы, условно говоря. Шаг за шагом мы обескровливаем врага", – подчеркнул Алексей Гетьман.

Самой главной задачей для наших бойцов сейчас есть уничтожение именно вражеской артиллерии. Именно поэтому Украине необходимо определенное вооружение для этого западных партнеров.

Все потому, что кроме фортификационных сооружений и минных полей, которые построили россияне перед своими линиями обороны, отрицательно влияет на контрнаступление количество артиллерии и снарядов к ней.

Это и есть первая фаза наступательных действий – максимальное обескровливание врага. Максимальное разрушение складов, логистических центров, командных пунктов. Лишь после этого мы можем говорить, что готовы переходить к наступательным действиям по суше,

– подчеркнул Гетман.

В частности, министр обороны Алексей Резников говорил, что войска, которые будут вовлечены в будущие штурмовые действия, прошли обучение и в Украине, и за рубежом. Овладев западной техникой, они готовы показать то, чего не будет враг.

Но прежде, чем использовать все силы во время следующей фазы наступления, необходимо максимально уничтожить ресурсы россиян.

Алексей Гетьман о первой фазе наступления ВСУ: смотреть видео

Эффект имеет только массовое уничтожение техники

Британские разведчики сообщили, что на Россию негативно повлияет то, что вагнеровцы сбили самолет Ил-22. Кроме того, они полагают, что это может повлиять на ход войны.

Таких самолетов в России действительно немного, однако потеря одного не сможет коренным образом изменить ситуацию.

"Это повлияет на события на фронте, но не так существенно. Давайте будем честны. Это не позволит нам выиграть в войне, потому что мы сбили один командный самолет России", – подчеркнул Алексей Гетьман.

Одна уничтоженная единица техники сама по себе не оказывает существенного влияния на ход боевых действий. Однако постепенно уничтожая все, что есть в России – и оккупанты не смогут активно и эффективно вести боевые действия. А Украина же будет максимально готова к новым мощным наступательным действиям.

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