Даже США вряд ли смогли бы прорвать оборону россиян: анализ летнего наступления от Foreign Affairs

Профессор Колумбийского университета и военный эксперт Стивен Бидл решил проанализировать, почему контрнаступление ВСУ на юге 2023 года не принесло ожидаемых результатов. По его словам, российскую оборону в этом направлении не прорвала бы и американская армия.

Вдобавок к этому украинское войско не получило необходимое вооружение, как вот истребители F-16, ракеты ATACMS и достаточное количество танков Abrams. Основные пункты статьи Foreign Affairs о летнем контрнаступлении Украины – пересказывает 24 Канал.

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Стивен Бидл отмечает, что обе стороны использовать максимум в летней компании. К поздней весне россияне успели подготовить глубокую оборону, которую было очень трудно прорвать Вооруженным Силам. В отличие от контрнаступления в Харьковской и Херсонской областях враг стал более подготовлен.

Виновны ли США в провале

Аналитик отмечает, что многие обвиняют США в неудачном контрнаступлении Украины. Мол, Украина не получила истребители F-16 ракеты ATACMS и достаточное количество танков Abrams перед началом движения. Однако, по мнению Бидла, это не было решающим.

Большее и лучшее оборудование всегда помогает и, безусловно, наступление могло бы достичь большего прогресса с более совершенным оружием. Но технологии редко решаются в наземной войне и ни один из этих видов оружия вряд ли изменит наступление 2023 года,

– пишет профессор.

По словам Стивена Бидла, россияне научились противодействовать этому вооружению. К примеру они научились глушить сигналы GPS, используемые для наведения западных ракет.

Помогли бы новые танки

Leopard 2 показали хорошие результаты, но вряд ли были неуязвимым супероружием. Как отмечает аналитик, они должны были действовать в языках "тесной координации общевойсковых сил с пехотой артиллерией и инженерами".

Этой координации, по мнению Бидла, не было. В то же время, их работу должна обеспечивать определенная специализированная инфраструктура которой также не было.

Больше таких усовершенствованных танков помогли бы, но наступление мало доказательств того, что лучшие танки имели бы решающее значение,

– убеждает Бидл.

Россияне выстроили мощную оборону

Многие апеллируют к недостаточной подготовке украинских войск перед началом наступления на Юге. По словам профессора это возможно, но россияне являются компетентными защитниками даже несмотря на то, что они продемонстрировали мало мастерства или мотивации в наступлении.

Российская оборона в 2023 году была глубокой, хорошо подготовленной, перед ней стояли большие минные поля, поддерживались мобильными резервами и имели гарнизон войск, которые бились ожесточенно во время нападения,

– констатирует Стивен Бидл.

Как отмечает Бидл, такой прорыв обороны исторически очень сложен даже для хорошо подготовленных нападающих с сосредоточенными основными силами. В качестве примера он приводит провал немецкой армии под Курском в 1943 году или неудачу Африканского корпуса в 1941 году в Ливии – даже несмотря на преимущество в технике и воздухе.

Потенциал армии США в Украине

Автор перечислил военные кампании, проведённые в США Израиль Франция Великобритания и т.д. во второй половине 20 века. Большинство из них были успешны только тогда, когда враг имел слабую оборону. В 2022 году в Харькове была неглубокая растянутая оборона, а в Херсоне враг был изолирован.

Однако к 2023 году россияне адаптировались и развернули более ортодоксальную глубокую защиту без географической уязвимости. Россияне научились своим неудачам. Возможно армия с навыками и подготовкой США смогла бы совершить прорыв, но для этого нужно преимущество в знаниях и мотивации.

Непонятно или даже американские войска будут иметь разницу в навыках достаточную для выполнения столь сложной задачи,

– пишет Бидл

Вооруженные Силы США предпочитают качество, а не количество. Они имеют навыки и оборудование для наступления, однако если условия будут несоответствующими и война будет истощаться США не смогут выдерживать потери. Страна производит вооружение в значительно меньшем количестве, чем требует статистика войны в Украине.

Если качество может обеспечить быстрые решающие победы, традиционный подход США является надежным. Если урок наступления Украины состоит в том, что глубокая оборона имеет преимущество, такого подхода недостаточно. Тогда Соединенным Штатам придется просмотреть баланс количества и качества.

Будущее наступления Украины

Профессор Бидл убежден, что успех Украины в большей степени зависит именно от помощи Запада. Но даже при продолжении поддержки война по его мнению еще долго будет оставаться позиционной. Успех потребует от Украины и западных союзников терпения к длительной тяжелой войне.

Сложность наступательных маневров в 2023 году не была результатом какой-либо радикальной новой технологии и маловероятно, что любая радикальная новая технология ее перевернет.

отмечает автор.

По словам Стивена Бидла, наступательный маневр "не умер".