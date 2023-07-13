ВСУ закрепляются на Юге, – в Минобороны рассказали о ситуации на фронте

Заместитель главы Минобороны Анна Маляр высказалась о последних событиях на фронте. По ее словам, сейчас ВСУ имеют определенные успехи на Юге нашего государства.

Там Силы обороны укрепляются на новых рубежах. Кроме того, наши защитники также имеют успехи по деоккупации территорий и на Востоке.

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Какая ситуация на Юге с наступательным движением

Маляр отметила, что на Юге наши защитники ведут успешное наступление. В частности, Силы обороны контратакуют на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

На направлениях Новоданиловки, Балки Широкой, Малой Токмачки, Новопокровки наши войска имели успех и сейчас закрепляются на достигнутых рубежах,

– рассказала она.

Тем не менее заместитель министра обороны подчеркнула, что враг сейчас перемещает свои подразделения и применяет все имеющиеся резервы. В то же время Маляр заверила, что благодаря тому, что наши бойцы ежедневно уничтожают вражеские склады техники, количество обстрелов в этом направлении несколько снизилось.

Что происходит с военными действиями на Востоке

Маляр подчеркнула, что Восток продолжает оставаться самым горячим направлением для наших военных. В частности, враг атаковал на Купянском, Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

"Наши защитники всеми силами сдерживали врага и им это удалось. Сейчас продолжаются тяжелые бои", – сказала она.

Несмотря на это, украинские военные все же имеют успехи вблизи Бахмута. Замглавы Минобороны заметила, что там есть продвижение.

На южном фланге Бахмутского направления, как и вчера, есть продвижение с боями и мощным враждебным сопротивлением,

– заметила Маляр.

Напоследок она сказала, что на северном фланге города-крепости враг атаковал, пытаясь вернуть утраченные позиции. Однако российской армии этого не удалось сделать.

Как сейчас идет контрнаступление ВСУ