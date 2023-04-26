Мы на финальном этапе подготовки к контрнаступлению, все факторы уже сходятся, – генерал армии

Украина активно готовится к контрнаступлению. Различные факторы уже начинают сходиться. И совсем скоро придет время освобождать территории от оккупантов.

Об этом 24 Каналу рассказал генерал армии, глава Службы внешней разведки (в 2005 – 2010 годах) Николай Маломуж. По его мнению, Украина сейчас находится на финальном этапе подготовки к контрнаступлению ВСУ.

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Когда может начаться контрнаступление

Как отметил Маломуж, разные факторы уже постепенно сходятся. Подготовка украинских военных из разных бригад продолжается, а кое-где уже закончилась.

Впрочем, безусловно, работа над контрнаступлением еще идет. Необходимо учесть значительное количество факторов – от погоды до расположения подразделений врага – перед тем, как начать саму операцию.

Поэтому ближайшие 1-1,5-2 месяца будут определяющими для нашей операции. Командование сделает все возможное, чтобы контрнаступление было неожиданным для врага,

– отметил Маломуж.

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Он считает, что большинство элементов подготовки находятся на завершающей стадии. И скоро придет момент, когда нужно будет максимально выбивать врага с оккупированных территорий.

Украина активно готовится к контрнаступлению: коротко