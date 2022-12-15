Новое возможное масштабное контрнаступление: чем важно освобождение Мелитополя

Контрнаступление ВСУ в сторону Мелитополя возможно еще зимой. Но нужно, чтобы совпало несколько важных факторов.

Об этом 24 каналу рассказал военный обозреватель портала Defence Express Иван Киричевский. По его словам, контрнаступление на Мелитополь зимой будет осуществить гораздо легче, если ВСУ удастся разобраться с горячими точками на Донбассе.

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Скажем так, если зимой выйдет остановить россиян под Бахмутом и окончательно выбить их из Сватового и Кременной… Грубо говоря, окончательно выбить инициативу. Тогда сухопутное наступление на Мелитополь будет реальным еще зимой,

– отметил Киричевский.

Подготовка к контрнаступлению на Мелитополь уже проходит

Как отметил Киричевский, ВСУ уже планомерно и методично работают над тем, чтобы организовать контрнаступление на Мелитополь. Все подрывы мостов, прилеты и хлопки на Запорожском направлении происходят не просто так.

Не стоит забывать, что для контрнаступления было бы желательно освободить войска из определенных других направлений. А один из лучших вариантов в этом случае – нанести оккупантам поражение на нынешних горячих точках на Востоке.

Возможно ли контрнаступление ВСУ на Мелитополь еще зимой – мнение Киричевского: смотрите видео

Главное – нужно высвободить откуда-то войска. Как это сделать? Нанести россиянам сначала поражение на горячих точках на Востоке. А потом уже переходить к подготовке, возможно, величайшего поражения россиян в этой войне,

– считает Киричевский.

Освобождение Мелитополя позволит существенно обрезать логистику оккупантов в Запорожье, Херсоне и Крыму. В таком случае освобождение полуострова может произойти даже быстрее, чем деоккупация Донецкой и Луганской областей.

Контрнаступление ВСУ на Мелитополь: коротко