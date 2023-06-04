Объявления о начале не будет, – в Минобороны показали красноречивое видео

В Минобороны обнародовали видео с красноречивым намеком. Подчеркнули, что объявления о начале не будет.

Планы любят тишину. Так подписала видео заместитель министра обороны Анна Маляр, информирует 24 Канал.

Смотрите также Главное, чтобы Россия его почувствовала, – Зеленский сказал, увидят ли украинцы начало контрнаступления

Красноречивое видео с военными

На обнародованных кадрах наши воины с оружием в руках, на фоне военной техники, на разных участках фронта и главное: все показывают один и тот же жест – сохраняйте тишину.

Планы любят тишину. Объявления о начале не будет,

– подчеркнула Анна Маляр.

Красноречивые кадры с украинскими воинами: смотрите видео

Президент заявил, что Украина готова к контрнаступлению