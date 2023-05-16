Не только на суше: каким может быть контрнаступление ВСУ

Контратаки ВСУ под Бахмутом еще не контрнаступление, а часть Бахмутской оборонной операции. Да, наши войска на этом отрезке имеют частичный успех, но и россияне там тоже не потеряли потенциал к наступательным действиям. Они контратакуют с помощью вагнеровцев и десантно-штурмовых войск армии России.

Какие события будут сопровождать контрнаступление ВСУ

Похоже, что только после того, как оккупанты окончательно остановятся под Бахмутом, станут возможны контрнаступательные операции ВСУ более широких масштабов и на других участках фронта.

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Даже это еще не означает завершение и победу в битве за Бахмут. Это произойдет только после того, как ВСУ "выровняют фронт" существенно дальше западной окраины города.

Но при этом всем уже сейчас можно охарактеризовать возможный контур будущего контрнаступления ВСУ и событий, которые будут его сопровождать.

Похоже, что цель предстоящей контрнаступательной операции действительно стратегически глубже, чем ее описал министр обороны Алексей Резников в одном из интервью: нанесение поражения войскам России и нарушение их логистических коммуникаций.

Как можно проследить, за почти 15 месяцев полномасштабной войны и несколько месяцев подготовки перед этим Россия прошла по меньшей мере 3 цикла по схеме "мобилизация – переход в наступление – недостижение цели наступления и переход в оборону – обвал под давлением действия ВСУ – стабилизация и восстановление потенциала", общей продолжительностью от 3 до 7 месяцев каждый.

Очевидно, что ВСУ хотят поломать россиянам эту цепочку. Поэтому они формируют условия и планируют контрнаступление так, чтобы Россия, наконец, не смогла перейти к этапу "стабилизация и восстановление потенциала".

ВСУ придумали что-то лучше "большого ударного кулака"

Очевидно, что при этом ВСУ будут отталкиваться от опыта битвы за Киев и освобождения Херсонщины и Харьковщины. Там успеха на поле боя достигали благодаря тому, что удавалось разбалансировать систему обороны противника ударами по разным направлениям, используя нестандартное построение боевых порядков наших войск.

Такая задача на этот раз выглядит более сложной, учитывая публично известные данные, что глубина фортификации противника на Юге в некоторых случаях достигает 50 километров. В то же время, на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей враг уже сосредоточил 152 тысячи "штыков".

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Если внимательнее улавливать некоторые сигналы из открытых источников, то, похоже, Силы обороны Украины готовят еще более нестандартный ответ.

Например, внезапная щедрость от Франции и Германии, которой может хватить еще на пару или несколько механизированных бригад, и фраза президента Владимира Зеленского о "нескольких визитах и можно начинать контрнаступление", могут свидетельствовать, что глобально контрнаступление ВСУ планируется как стратегическая операция в формате нескольких одновременных или последовательных наступательных действий оперативно-тактического уровня.

Глубина такой операции может достигать 3 – 5 месяцев. Именно под ее завершение немцы и французы могут сейчас выделять бронетехнику.

Что касается нестандартного построения боевых порядков, то здесь есть один специфический момент. Некоторые подразделения ВСУ сами официально показали некоторую западную технику, которую они получили (хотя не стоит исключать, что это была мера по дезинформации врага).

На своих официальных фото 47 штурмовая бригада показывала, что будет использовать американские БМП Bradley вместе со словенскими M-55S;

новосформированная 88-я механизированная бригада фотографиями намекала, что они стали первыми счастливыми обладателями Leopard 2. Подобных примеров в открытом доступе хватает.

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Из чего можно сделать предположение, что всю полученную бронетехнику западного образца не стали сводить во что-то вроде "больших ударных кулаков". Зато решили равномерно распределить эту огневую и бронетанковую мощь между ударными подразделениями. Так врагу будет сложнее определить, где направление главного удара, и исходя из этого "выравнивать" оборону.

Контрнаступление будет не только не суши

Отдельная сложность предстоящего контрнаступления как стратегической операции ВСУ состоит в том, что события будут происходить сразу на нескольких пространствах. Не только на суше, но и на речных коммуникациях, в воздухе и море.

Например, если опираться только на открытые источники, то враг имеет основания бояться, что наши войска таки форсируют Днепр. Командование Сил поддержки ВСУ время от времени скучно и сухо отчитывается об очередных учениях по наведению водных переправ, во время которых используются в частности плавучие тягачи ПТС-2. Во вражеских ресурсах были данные, что Финляндия нам вроде бы поставила кое-что из своей инженерной техники советского образца, в частности, понтонные мосты на КРАЗах.

Хотя у нас нет западных истребителей, но против россиян все равно будет происходить война в воздухе по западному образцу.

Для начала похоже, что бонусом к Storm Shadow ВСУ негласно получили от США беспилотники типа ADM-160 MALD. У них есть роль приманок при прорыве вражеской ПВО.

Те дроны-камикадзе с дальностью более 200 километров, которые на днях объявила Великобритания, скорее всего, концептуально будут подобны нашим "Стрижам" с "хлопком" для ударов по тыловым объектам россиян. При этом они будут использоваться и для комбинированных ударов с использованием Storm Shadow.

Даже побоище с участием "брянской ПВО" имеет свое значение в контексте предстоящего контрнаступления ВСУ.

Когда россияне сбрасывают свои управляемые авиабомбы с модулями УМПК по приграничным или прифронтовым городам, то только тренируются. Ведь дальше таким вооружением они бьют и по переднему краю обороны наших войск. Похоже, что враг собирался использовать крылатые бомбы для противодействия нашим войскам во время движения вперед. Поэтому чем меньше россияне знают, откуда в ВСУ возможности сбивать самолеты ВКС России вне дальности действия советских ЗРК, тем лучше.

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Ну, а что касается моря, то вопрос не только в том, что "хлопка" просят российские корабли с "Калибрами" во временно оккупированном Крыму. Дело в том, что россияне устроили свой "экспресс шакалов" по линии Новороссийск – временно оккупированный Мариуполь. Туда они регулярно уцелевшими десантными кораблями доставляют войска и ресурсы для оккупационных подразделений на Юге Украины.

Именно с приходом подобных конвоев и связаны регулярные сообщения из временно оккупированного Мариуполя о резком появлении новых колонн оккупантов.

Все вышеизложенное – только мои предположения. Реальный замысел Сил обороны Украины может еще формироваться. Окончательно станет понятно лишь через несколько часов или даже суток после начала "того же" контрнаступления.