Внимание приковано к 2 моментам: в МВД сказали, какое оружие необходимо для освобождения территорий

Военная помощь от западных союзников существенно помогает ВСУ сдерживать российских захватчиков. Однако того оружия, которое есть на сегодняшний день, недостаточно для деоккупации всех территорий.

Такое мнение 24 Каналу выразил советник министра внутренних дел Украины Ростислав Смирнов. По его словам, не нужно недооценивать врага.

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Ведь у российских оккупантов есть определенные преимущества, в том числе и на поле боя.

Как бы мы ни относились к врагу, у него есть вооружение. Также враг имеет большие мощности в живой силе и гораздо дольше готовился к этой войне,

– заметил Смирнов.

Он напомнил, что генерал Валерий Залужный в декабре 2022 года озвучил количество оружия, которое нужно ВСУ для успешного контрнаступления. Главнокомандующий ВСУ отмечал, что тогда вполне реально выйти на границы Украины до начала полномасштабного вторжения России.

Какие виды вооружения нужны Украине

Как отметил советник главы МВД, сейчас Украине действительно очень не хватает определенных видов вооружения.

Сейчас внимание больше всего приковано к 2 моментам – это танки и дальнобойное оружие,

– сказал Смирнов.

По его словам, одной из важнейших предпосылок для успешного освобождения украинских территорий является наличие у Украины именно танков.

"Мы говорим о большой танковой коалиции и о предоставлении помощи от большого ряда стран", – отметил Смирнов.

Он выразил надежду, что в ближайшее время западные партнеры смогут принять решение о том, чтобы предоставить Украине нужное количество танков.

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Как дальнобойное оружие поможет ВСУ

Второй вид вооружения, который необходим ВСУ, – ракеты вроде ATACMS или другие, которые помогут поражать объекты врага на расстоянии 150 – 200 километров. Смирнов напомнил, что летом 2022 года, когда Украина получила первые HIMARS, сразу стало появляться множество сообщений об уничтоженных складах с боеприпасами врага.

Это стало следствием того, что мы получили вооружение определенного радиуса действия и могли это делать. Сейчас же враг немного передвинул свои склады на такое расстояние, куда нам трудно достать,

– сказал советник главы МВД.

Он добавил, что именно поэтому сейчас Украине требуются системы дальнего радиуса действия. По его словам, имея такое вооружение, украинские военные смогут выполнить сразу 2 задания.

Уничтожить множество складов, командных пунктов и скопления военной техники в тылу врага.

Усложнить логистику оккупантов. Россиянам понадобится больше времени для того, чтобы подвозить боеприпасы. А поэтому снизится интенсивность боевых действий на отдельных направлениях.

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