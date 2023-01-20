Таку думку 24 Каналу висловив радник міністра внутрішніх справ України Ростислав Смірнов. За його словами, не потрібно недооцінювати ворога.

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Адже російські окупанти мають певні переваги, зокрема й на полі бою.

Як би ми не ставилися до ворога, у нього є озброєння. Також ворог має більші потужності у живій силі та значно довше готувався до цієї війни,

– зауважив Смірнов.

Він нагадав, що генерал Валерій Залужний у грудні 2022 року озвучив кількість зброї, яка потрібна ЗСУ для успішного контрнаступу. Головнокомандувач ЗСУ зазначав, що тоді цілком реально вийти на кордони України до початку повномасштабного вторгнення Росії.

Які види озброєння потрібні Україні

Як зазначив радник глави МВС, зараз Україні справді дуже бракує певних видів озброєння.

Зараз увага найбільше прикута до 2 моментів – це танки та далекобійна зброя,

– сказав Смірнов.

За його словами, однією з найважливіших передумов для успішного звільнення українських територій є наявність в Україні саме танків.

"Ми говоримо про велику танкову коаліцію і про надання допомоги від великої низки країн", – зазначив Смірнов.

Він висловив сподівання, що найближчим часом західні партнери зможуть ухвалити рішення щодо того, аби надати Україні потрібну кількість танків.

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Як далекобійна зброя допоможе ЗСУ

Другий вид озброєння, який конче потрібен ЗСУ, – ракети на кшталт ATACMS або інші, які допоможуть вражати об'єкти ворога на відстані 150 – 200 кілометрів. Смірнов нагадав, що влітку 2022 року, коли Україна отримала перші HIMARS, одразу почало з'являтися багато повідомлень про знищені склади з боєприпасами ворога.

Це якраз стало наслідком того, що ми отримали озброєння певного радіуса дії і могли це робити. Зараз же ворог трохи пересунув свої склади на таку відстань, куди нам важко дістати,

– сказав радник глави МВС.

Він додав, що саме тому зараз Україні потрібні системи дальнього радіуса дії. За його словами, маючи таке озброєння, українські військові зможуть виконати одразу 2 завдання.

Знищити велику кількість складів, командних пунктів та скупчення військової техніки у тилу ворога.

Ускладнити логістику окупантів. Росіянам знадобиться більше часу для того, аби підвозити боєприпаси. А через це знизиться інтенсивність бойових дій на окремих напрямках.

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