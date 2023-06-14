На Юге ВСУ готовятся к серьезному прорыву: фронтовая сводка от Романа Свитана

ВСУ на временно оккупированных территориях ликвидируют командные пункты россиян, уничтожая большое количество живой силы врага и техники. В то же время оккупанты выбрали подлую тактику мести гражданскому населению Украины, совершая геноцид, для которого и были разработаны все цели войны.

Однако это никак не помешает Вооруженным Силам Украины продолжать продвижение на всей линии столкновения и постепенно, но уверенно освобождать населенные пункты от оккупации. Успехи и тактику защитников для 24 Канала в ежедневной сводке с фронта проанализировал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан.

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В ночь на 14 июня враг совершил очередную ракетную атаку гражданской инфраструктуры города Одесса. В последнее время россияне террористически наносят удары именно по гражданской инфраструктуре и мирным городам.

Атака по Одесской области

По Одессе было выпущено 4 ракеты типа "Калибр", 3 из них были сбиты. Вместе с тем атака произошла с использованием дронов "Шахед". 9 из 10 БПЛА были уничтожены.

В Донецкой области было выпущено 6 крылатых ракет воздушного базирования Х-22 из 4 бомбардировщиков Ту-22М3. Свитан предположил, что противник выпустил 8 ракет, каждый бомбардировщик нес по 2, а 2 ракеты, вероятно, упали в море.

Однако благодаря союзникам у Украины появилась возможность противодействовать на уровне. Речь в частности о дальнобойных ракетах Storm Shadow. Также рассматривается передача французских ракет SCALP и немецких Taurus.

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Ситуация на восточном фронте

С 13 по 14 мая ВСУ удалось отрезать часть позиций врага возле Клищиевки. В последнее время россияне перекинули туда все больше сил и средств.

Они стараются удержать высоты. Прекрасно понимают, как только мы их сбросим с высот, они сразу же потеряют Бахмут, им придется отходить на Попасную,

– объяснил Свитан.

Личный состав в основном формируется из новоукомплектованных, не слишком обученных военных, но с достаточным количеством артиллерийских систем и техники. Поэтому бои вокруг Бахмута продолжаются тяжелые, но с положительной динамикой для украинских защитников. ВСУ продвигаются к северу от Бахмута, в сторону Берховки и к югу, в сторону Горловки.

В то же время глава вагнеровцев Евгений Пригожин выступил с заявлением, что украинская сторона продвигается уверенно и четко, однако соврал о том, что россияне делают недостаточно, работают не в полную мощность. По словам полковника в запасе, оккупант прилагает максимум своих возможных усилий, чтобы остановить наступление украинских защитников. Однако помогает им это не слишком.

Враг даже привлек стратегические резервы из Херсонского направления, активно вовлекает авиацию, ранее истребители боялись подходить к линии фронта, сейчас рискуют, то есть делают все возможное, чтобы остановить движение ВСУ.

Недалеко от Макаровки Донецкой области враг несколько продвинулся вперед. Свитан объяснил, что под натиском украинского войска российские оккупанты скрылись подальше, а сейчас просто заняли серую зону. Сейчас враг пытается контратаковать на всех участках фронта.

Сейчас перед ВСУ, по мнению военного эксперта, стоит задача дойти до основных линий обороны оккупанта.

Бои на Юге

На Запорожском направлении самые активные бои продолжаются недалеко от Васильевки и Орехова.

Полковник запаса уверен, что в конце этой недели разведывательные действия Вооруженных Сил Украины на Южном направлении закончатся определением направлений для прорыва.

Когда в сводках будет мелькать не батальон или рота, занявшая деревню или высоту, а бригада или бригады – это уже подход войска, выполняющего задачи по прорыву серьезных линий обороны,

– прокомментировал Свитан.